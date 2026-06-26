Dinheiro na Conta: Caixa Tem mostra saldos e adicionais do Bolsa Família para NIS final 8

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta sexta-feira (26), o pagamento da parcela de junho do Bolsa Família para os beneficiários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) com final 8. Embora o valor mínimo do programa seja de R$ 600, a inclusão de novos adicionais elevou o valor médio do benefício para R$ 677,66 neste mês. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa de transferência de renda do Governo Federal está alcançando 19,34 milhões de famílias em junho, totalizando um investimento de R$ 13,08 bilhões.

No modelo tradicional, as liberações ocorrem sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês. Para verificar as datas de pagamento, o valor total do benefício e o detalhamento das parcelas, os cidadãos podem efetuar a consulta por meio do aplicativo Caixa Tem, utilizado para movimentar as contas poupança digitais do banco.

Estrutura de Adicionais

Além do piso de R$ 600, o programa disponibiliza três tipos de adicionais monetários:

R$ 150: concedido para cada criança de até 6 anos de idade.

R$ 50: destinado a cada filho que tenha entre 7 e 18 anos incompletos.

R$ 50: repassado a gestantes e nutrizes (mães que amantam).

Benefício Variável Familiar Nutriz: paga seis parcelas de R$ 50 especificamente para mães de bebês com até seis meses de idade, com o objetivo de assegurar a alimentação do lactante.

Pagamento Unificado e Fim de Descontos

Em junho, beneficiários de 207 municípios distribuídos por oito estados tiveram o pagamento unificado e antecipado no último dia 17, sem a necessidade de esperar pelo cronograma do NIS. A medida atendeu localidades atingidas por chuvas, estiagem ou que abrigam povos indígenas em situação de vulnerabilidade. Entre as regiões contempladas estão 124 municípios do Rio Grande do Norte (afetados pela seca), além de cidades no Amazonas (3), Paraíba (31), Paraná (10), Pernambuco (27), Rio de Janeiro (1), Roraima (6) e Sergipe (5). A lista completa destas cidades está no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Outro ponto importante é que, desde 2024, não ocorre mais o desconto do Seguro Defeso nas parcelas do Bolsa Família. Essa alteração foi instituída pela Lei 14.601/2023, que resgatou o programa. O Seguro Defeso é o auxílio financeiro pago a pescadores artesanais exclusivos que ficam impedidos de exercer a atividade durante a piracema (período de reprodução dos peixes).

Regra de Proteção e Novas Diretrizes

A regra de proteção alcança cerca de 2,26 milhões de famílias em junho, apresentando um benefício médio de R$ 369,27. Este mecanismo possibilita que famílias que elevaram a renda por meio de novos empregos continuem recebendo 50% do valor do benefício, desde que a renda por integrante não ultrapasse R$ 706. Somente neste mês, 140 mil novas famílias ingressaram nessa condição após melhorarem seus rendimentos.

Houve também uma mudança no tempo máximo de permanência nesta regra, que foi reduzido de dois para um ano em 2025. Contudo, essa redução afeta somente quem entrou na transição a partir de junho de 2025. Os beneficiários que já se enquadravam na regra de proteção até maio de 2025 mantêm o direito de receber metade do benefício pelo período anterior de dois anos.