A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em operação conjunta com a Polícia Civil de São Paulo (PCSP), prendeu, na última quarta-feira (22), um homem de 35 anos em cumprimento a um mandado de prisão temporária.

Prejuízo. O indivíduo é apontado como um dos líderes de uma associação criminosa que aplicou um golpe em uma rede hoteleira nacional, causando o prejuízo de R$ 612.209,44.

A operação denominada “Card Exchange” foi deflagrada pela PCSP e realizada de maneira simultânea nas cidades de Vila Velha, no Espírito Santo; São Paulo capital; e Eusébio, no Ceará. O objetivo era prender os líderes e efetuar busca nas residências de todos os envolvidos com o grupo criminoso que praticou o golpe na rede hoteleira.

O indivíduo de 35 anos foi preso no momento em que chegava na residência dele, um prédio de luxo na orla de Vila Velha. Na ocasião foi encontrado com o homem a quantia de oito mil dólares e dez mil reais em espécie, que estavam guardados no bolso de sua bermuda.

Durante as buscas na residência do investigado foram apreendidos nove relógios de luxo, além de joias, aparelhos celulares e um veículo da marca Range Rover avaliado em aproximadamente R$ 480.000,00.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.