Um homem matou a tiros uma mulher na tarde de hoje em Guarapari. O fato aconteceu no bairro Ipiranga, e de acordo com as primeiras informações, o homem teria surtado e saiu atirando no meio da rua.

As pessoas que estavam na rua correram para dentro de suas casas e um dos tiros acabou acertando uma mulher que estava na rua. Os moradores chamaram a polícia que chegou rapidamente ao local. O homem, que ainda não teve a identidade confirmada, ainda tentou atirar nos PMs, mas a arma falhou. Ele foi então contido e preso pelos policiais.

Ainda não temos a idade e o nome da mulher que morreu nessa ocorrência. Mais informações e atualizações a qualquer momento nesta mesma matéria.