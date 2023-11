O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve no município de São Mateus, nesta segunda-feira (20), para a solenidade de transferência simbólica da Capital do Estado para o Município, em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra. A agenda ainda contou com a entrega das obras de reforma do Hospital Maternidade e de Unidades de Tratamento Intensivo Neonatal (UTINs), e também do prédio do 13º Batalhão de Polícia Militar, além da assinatura da ordem de serviço para obras de requalificação urbana do Sítio Histórico de São Mateus.

Casagrande também visitou obras do Governo do Estado no município, como o Complexo de Saúde do Norte: “É uma alegria ver o andamento de uma obra dessa dimensão que é o Complexo de Saúde do Norte. A obra está 16% concluída e, ao final, terá 340 leitos, além de toda estrutura da saúde presente. Vamos mudar a história da saúde do Norte com esse complexo, que é um sonho para todos os moradores da região.”

O Complexo de Saúde do Norte vai abrigar o novo Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares, a Superintendência de Saúde Norte, o Centro Regional de Especialidades, o Hemoes com o banco de sangue, e a Farmácia Cidadã, garantindo atendimentos mais rápidos e com mais qualidade. As obras são realizadas pelo Governo do Estado, por meio do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

São Mateus recebeu do Governo do Estado a reforma e ampliação do Hospital Maternidade do município, situado no Centro da cidade. A ampliação representa a abertura de 55 novos leitos para assistência materno-infantil, sendo cinco de salas pré-parto, parto e puerpério, 26 de leitos de risco habitual, dez de Terapia Intensiva Neonatal e 14 leitos de alto risco. Antes das obras, a unidade disponibilizava 20 leitos materno-infantil.

Também foram ampliados os setores de banco de leite, agência transfusional, laboratório de análise clínica, lactário, central de material esterizilizado. No total, a obra demandou recursos do Tesouro Estadual da ordem de R$ 11.477.160,00, destes, R$ 6.650.000,00 foram investidos em equipamentos.

“Uma importante obra para o norte do Estado, em que vamos disponibilizar atendimento de urgência e emergência aos casos de gestação de alto risco e risco habitual mais próximo das mães que precisam de assistência. Com isso, reduzimos riscos na locomoção das pacientes, impactando diretamente nos indicadores de mortalidade infantil e neonatal precoce”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

O governador também inaugurou as obras de reforma do prédio do 13º Batalhão de Polícia Militar do Espírito Santo (BPM). Os serviços contemplaram a substituição do telhado incluindo madeiramento e telhas, troca dos reservatórios de água, instalações hidráulicas, pintura da fachada e troca de todas as esquadrias. No total, o investimento do Governo do Estado foi de R$ 1,3 milhão.

O diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, também participou das agendas. “Estar aqui, hoje, com o governador, no município que escolhi para viver e estabelecer família, cumprindo essas agendas tão importantes é uma honra. Com esses investimentos, São Mateus vai se tornar referência no norte do Estado, possibilitando que o povo mateense tenha mais igualdade de oportunidades”, disse.

Revitalização do Sítio Histórico e 21 Dias de Ativismo

Em São Mateus, do governador Renato Casagrande assinou a ordem de serviço para obras de Requalificação Urbana do Sítio Histórico de São Mateus. O investimento do Governo do Estado na obra é de R$ 10 milhões.

“É um importante resgate dessa área histórica e cultural. Histórica, pois tem uma arquitetura belíssima, onde faremos o projeto de restauração do Casario. Esse local é também de muita tristeza para o nosso país, um dos últimos do Brasil abolir o comércio de seres humanos e precisamos nos lembrar disso, pois temos a necessidade de políticas públicas e resgatar direitos da população negra. Não temos orgulho deste fato, mas por isso estamos com a Secretaria de Mulheres em parceria com a Prefeitura, promovendo uma série de ações. Vamos seguir lutando para fazer justiça para a população que vive neste local”, destacou Casagrande.

Em parceria com a prefeitura do município, a Secretaria das Mulheres (SESM) deu início a campanha 21 Dias de Ativismo pelo fim da Violência Contra as Mulheres com a ação “Nossos Dias de Luta – Neném Preta”. A programação ofereceu serviços de saúde, roda de conversa, apresentação cultural e promoveu a feira afro-empreendedora. O evento homenageou Maria Djuda, a “Neném Preta”, mulher negra que viveu em São Mateus, enfrentou desafios e se tornou uma referência na comunidade, acolhendo mulheres, resistindo contra violências e preservando Porto de São Mateus.

“Internacionalmente, a campanha se inicia no dia 25 de novembro, entretanto, a SESM antecipou a campanha, tendo em vista que a violência não atinge todas as mulheres da mesma forma, sendo as pretas e pardas as mais atingidas. Neste sentido, considerando a dupla vulnerabilidade da mulher negra, a promoção dos 21 dias de ativismo enfatiza o combate à violência contra as mulheres negras ao iniciar a campanha no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra no país”, explicou Jacqueline Moraes, secretária de Estado das Mulheres.

Também estiveram presentes os prefeitos, Daniel Santana (São Mateus), Arnóbio Pinheiro (Pinheiros), Atanael (Mucurici), Mateusinho (Conceição da Barra) e Fernanda Milanese (Boa Esperança); o deputado federal Victor Linhalis; os secretários de Estado e diretores-presidentes de autarquias, Miguel Duarte (Saúde), Nara Borgo (Direitos Humanos), Fabricio Noronha (Cultura), Jacqueline Moraes (Mulheres) e Freitas (DER-ES).