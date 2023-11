Por Fernando Otávio | Quando se fala em turismo de excelência no Brasil, é impossível não mencionar Gramado, uma cidade que transformou seu destino turístico através de uma gestão inovadora e colaborativa. Essa cidade é um exemplo de sucesso que Guarapari pode

copiar que não é feio, na verdade fará bonito pelo turismo na cidade e no ES.

Montanhas. O Prefeito Edson é um visionário empreendedor que tem dedicado seus esforços no desenvolvimento das montanhas da Cidade Saúde e suas 52 praias. Seu projeto ambicioso de transformar Buenos Aires em uma versão capixaba de Gramado é uma iniciativa que merece atenção. Gramado, uma cidade construída não apenas com materiais físicos, não apenas com vontade, amor e dedicação, ela se destacou no cenário nacional, principalmente devido a um sistema de gestão inovador, liderado pelo setor privado.

GRAMADOTUR. O sucesso turístico de Gramado deve-se, em grande parte, à Gramadotur, uma empresa de capital mista que coordena ações de turismo que conseguiu ao longo de quase vinte anos de independência ter capital próprio, operando com mínima interferência municipal. A criação da Autarquia de Turismo e Cultura de Gramado em 2012 foi um marco na região, trazendo uma gestão dinâmica e ordenada para o turismo e a cultura local, sendo também um marco da independência da gestão do turismo da política local.

Natal Luz. A Gramadotur é responsável por eventos icônicos como a Páscoa em Gramado, o Natal Luz, e diversos festivais de cinema e gastronomia. A cidade de Gramado, com uma população de cerca de 36.555 habitantes, é um exemplo de destino turístico diferenciado, com uma economia fortemente ligada ao turismo e integrada aos setores chocolateiro, moveleiro e da construção civil.

Festival de Cinema. O turismo em Gramado ganhou impulso a partir de 1973, com o Festival de Cinema de Gramado, que atraiu a atenção nacional e impulsionou outros eventos culturais e turísticos. A gestão da Gramadotur é um exemplo de sucesso, trabalhando na comunidade na promoção do turismo e no desenvolvimento de novas atrações.

Inspiração. Para Guarapari, essa história de sucesso em Gramado serve como inspiração. O turismo em Guarapari tem o potencial de seguir um caminho semelhante, promovendo não apenas suas belezas naturais, mas também eventos culturais e turísticos que possam atrair visitantes durante todo o ano. O empreendedorismo e a parceria entre os setores público e privado podem ser a chave para desbloquear este potencial.

Turismo sustentável. Gramado e Canela, na Serra Gaúcha, são hoje exemplos de turismo sustentável, com eventos anuais, hotéis, gastronomia e entretenimento diversificado. Com aproximadamente 9 milhões de visitantes ao ano, o turismo é responsável por uma parcela significativa do PIB regional. A importância dos parques turísticos, como o Mini Mundo e o Alpen Park, tem sido fundamental para o aumento do turismo na região.

Autarquia municipal. Para Guarapari, este modelo oferece lições valiosas. O desenvolvimento de atrações turísticas, a promoção de eventos e a parceria entre o setor público e privado, liderada e coordenada pelos empreendedores, são estratégias essenciais. A criação de uma autarquia municipal de turismo, semelhante à Gramadotur, pode ser um passo importante para coordenar e transmitir o turismo local e será um dos maiores legados da gestão empreendedora do prefeito Edson.

Exemplo de sucesso. A governança do turismo em Gramado é um exemplo de sucesso, baseado em uma participação ativa e cooperativa entre os diversos setores. Esta estrutura de governança oferece um modelo para Guarapari, onde uma abordagem semelhante pode ser adaptada para atender às necessidades locais e envolver o desenvolvimento turístico.

A jornada de Guarapari rumo à excelência no turismo está apenas começando. Inspirando-se no sucesso de Gramado, a cidade , não apenas Buenos Aires, pode desenvolver estratégias inovadoras e sustentáveis para promover seu turismo durante todo o ano, gerando benefícios econômicos e sociais para toda a comunidade.