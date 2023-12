O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou o procurador federal Adriano Sant’Ana Pedra e a advogada Lúcia Maria Roriz Veríssimo Portela como novos juízes eleitorais no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES). Pedra ocupará o cargo de juiz titular, enquanto Lúcia Maria será juíza substituta. A lista, publicada no Diário Oficial da União neste sábado (23), inclui 21 nomes para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

Procuradora. Lúcia Roriz ocupou o cargo de Procuradora Geral do município de Guarapari durante as administrações de Edson e Orly. Sua atuação nesse posto abrangeu o período até 2018. Inicialmente, desempenhou a função na gestão de Orly Gomes e posteriormente juntou-se a Edson na assembleia, após a vitória deste nas eleições para deputado. Com a conquista de Edson na corrida pela prefeitura em 2016, a advogada passou a trabalhar ao seu lado, reassumindo a Procuradoria Geral do município, permanecendo nessa posição até meados de 2018.

Adriano Sant’Ana Pedra é procurador federal na Advocacia-Geral da União, doutor em Direito do Estado (PUC/SP), mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV), mestre em Física Quântica (UFES), especialista em Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional de Direitos (Università degli Studi di Pisa), especialista em Economia e Direito do Consumo, e possui pós-doutorado em Direitos Humanos e Democracia (Universidade de Coimbra). Por sua vez, Lúcia Maria é advogada, mestre e doutoranda em Ciências.

Pedra expressou sua satisfação com a nomeação, destacando a importância da Justiça Eleitoral na defesa e fortalecimento da democracia, assegurando a lisura e legitimidade das eleições. Ele ressaltou que o cidadão desempenha o papel principal no pleito ao escolher seus representantes. Além disso, o documento publicado no Diário Oficial da União apresenta mais 19 nomeações para outros estados, como São Paulo, Piauí, Sergipe, Alagoas e Minas Gerais.

Entre os indicados, destaca-se a advogada Vera Lúcia Santana Araújo, que ocupará a vaga de ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tornando-se a segunda mulher negra a integrar essa corte.