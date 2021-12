O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), vai repassar ainda este ano para as escolas estaduais o valor total de R$ 108.633.761,32 em recursos, para que os gestores escolares preparem as unidades para o ano letivo de 2022. O anúncio foi feito, na noite desta segunda-feira (27), pelo governador do Estado, Renato Casagrande. As Portarias da Secretaria da Educação nº 326-R e nº 327-R foram publicadas no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (28). Uma reunião com todos os gestores escolares será realizada ainda nesta terça, para orientá-los quanto à aplicação dos recursos.

Casagrande lembrou dos investimentos prioritários do Governo na Educação. “Para fechar o ano com mais um investimento na educação, estamos autorizando o repasse para as escolas um valor superior a 108 milhões de reais para realização de diversos serviços. Fizemos grandes investimentos na área da educação nos três anos do nosso governo, em especial em 2021, pois tivemos uma perda muito grande por conta da pandemia e precisamos recuperar o tempo perdido. Estamos repassando agora para a gestão das escolas possam preparar o ambiente escolar para o retorno das aulas no início de fevereiro e, assim, seguir dando prioridade à educação em nosso Estado”, disse o governador.

A secretária da Educação em exercício, Andrea Guzzo, ressaltou que este é um investimento antecipado, possível de ser feito em função do equilíbrio financeiro. “São recursos para comprar pacote de dados de internet para os alunos, itens de prevenção à Covid-19, para o atendimentos aos sócioeducandos do sistema prisional, bem como para investimentos em tecnologia e manutenção”, afirmou.

Este é o 35º repasse de recursos da Sedu às escolas somente em 2021, totalizando o montante de R$ 171.073.409,23, com o objetivo de realizar a compra de absorvente higiênicos, cestas básicas, montagem de laboratórios, aquisição de material esportivo, entre outras ações.

O repasse de recursos estabelecido nas Portarias nº 326-R x e nº 327-R são destinados ao:

– Programa de Inovação Educação Conectada (planos de internet);

– Itens de combate ao novo Coronavírus (Covid-19), como máscaras e álcool;

– Manutenção das unidades escolares;

– Recursos administrativos e de Tecnologia da Informação;

– Recursos para atendimento aos socioeducandos.