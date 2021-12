Quinze dias após ser preso pela polícia acusado de ser o mandante do assassinato do empresário Thiago Nossa, um outro empresário de Guarapari recebeu liberdade da justiça. Decisão da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, concedeu um habeas corpus para Valdecir Nunes Alves, para responder o processo em liberdade.

Investigação. Valdecir foi preso no último dia 14 de dezembro, depois de um longo trabalho de investigação da Polícia Civil de Guarapari, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em ação com a Delegacia Regional do município, onde foram presas 5 pessoas que estariam envolvidas na morte de Thiago, ocorrida no último dia 11 de novembro.

Negócios. Segundo as investigações da polícia, Valdecir que também é empresário da construção civil, seria o mandante da morte de Thiago e o motivo seriam supostas desavenças sobre pagamentos ligados a obras realizadas junto a prefeitura de Guarapari. Pelo apurado até o momento, ele ainda não foi solto e pode sair a qualquer momento.

O crime. Thiago foi morto com tiros e uma facada dentro do seu escritório, quando dois homens invadiram o local em um suposto assalto. “Dois indivíduos invadiram o local de trabalho da vítima, tentaram simular um roubo, mas na verdade estavam cometendo um crime de mando. Eles abordaram, entraram em luta corporal e mataram a vítima”, disse o titular da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa de Guarapari, delegado Franco Malini à época da prisão de Valdecir.