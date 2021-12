O secretário da Saúde, Nésio Fernandes, fala sobre a confirmação de uma amostra positiva para a variante Ômicron que ocorreu durante o trabalho de sequenciamento genético pelo Lacen/ES. A amostra é de uma paciente que esteve no estado de São Paulo no final do mês de novembro e início de dezembro, e coletou o PCR ao chegar no Espírito Santo.