Dois homens de 18 e 25 anos foram presos pela da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, nos bairros Conquista e Resistência, em Vitória, na manhã desta terça-feira (21). Eles são suspeitos de serem autores de um espancamento ocorrido no dia 06 de outubro deste ano, que resultou na morte de Ademilson Francisco da Silva, no bairro Conquista, na Capital.

Os capturados e outro coautor, que já está identificado, gravaram um vídeo registrando o momento das agressões. Nele, é possível ver a vítima sendo espancada por dois criminosos com pedaços de madeiras, enquanto um terceiro indivíduo filma tudo. A vítima implora por socorro e pede para que os capturados cessem as agressões, mas não é atendida.

As investigações apontam que os suspeitos agrediram a vítima até não aguentarem mais, devido ao cansaço. Momentos depois, a vítima é deixada no local, alguém aciona o Samu com a informação de que Ademilson teria caído de uma árvore. Por fim, a vítima não resistiu aos ferimentos e evoluiu para óbito no dia seguinte.

Segundo o titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti, no próprio vídeo, a motivação do crime é explicada.

“Eles falam que a vítima havia xingado moradores, além de colocar uma arma na cabeça deles. Ou seja, foi formada uma espécie de ‘tribunal do crime’, sendo a vítima acusada, julgada e a sentença executada”, contou o delegado.

Os suspeitos foram encaminhados à Divisão, onde foi dado cumprimento do mandado de prisão temporária. Ambos assumiram a participação no crime.

Além do cumprimento, o homem de 25 anos foi autuado também pelo crime de tráfico de drogas, já que em sua posse foram encontrados entorpecentes para a venda. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).