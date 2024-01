O Governo do Estado, por meio da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), realizou, nesta quarta-feira (17), o leilão para a construção, operação e manutenção de estação de tratamento de efluentes sanitários e fornecimento de água de reúso para a siderúrgica ArcelorMittal. O Consórcio GS Inima Tubonews representado pela corretora Sita, foi a vencedora do leilão com uma proposta de 25% de desconto sobre a tarifa e 13% de outorga sobre a receita líquida.

O projeto prevê a construção de uma Estação de Produção de Água de Reúso (EPAR) com capacidade de transformar 300 l/s de esgoto sanitário em água de reúso para fim industrial. O efluente tratado será bombeado de Camburi, em Vitória, até o Polo Industrial no município da Serra. O prazo de contrato é de 30 anos. No acordo, a ArcelorMittal se compromete a adquirir o volume de 200 l/s.

Concessão. O critério do leilão combina o maior desconto sobre a tarifa com o maior valor de outorga. O valor estimado do contrato é de R$ 2,24 bilhões correspondente à soma simples das receitas durante a vigência da concessão. A ação do governo beneficiará moradores dos bairros da zona norte da capital Vitória, além de seis bairros da Serra: Hélio Ferraz, Manoel Plaza, Rosário de Fátima, Eurico Salles, Carapina I e Bairro de Fátima.

“Essa concessão é uma inovação que estamos apresentando à sociedade brasileira. Isso faz parte da nossa política de segurança hídrica, permitindo a produção de até 300 litros de água por segundo para uso na atividade industrial. Assim, vamos deixar de utilizar a água dos nossos mananciais para este fim. É importante ainda para a Cesan, que deixará de investir na construção da unidade de tratamento de esgoto – que será feita pela empresa vencedora – e receberá uma outorga”, comentou o governador do Estado, Renato Casagrande, que esteve presente na sessão pública de leilão, realizada na B3, em São Paulo (SP).

Gestão ambiental. O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, destaca que a iniciativa está amplamente alinhada com duas importantes linhas estratégicas de trabalho do governo. “A gestão ambiental com a melhoria da utilização dos recursos hídricos e o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). No âmbito do PPI, o Governo do Estado também quer instalar uma usina de dessalinização para converter água do mar em potável no Espírito Santo. O projeto será conduzido em conjunto pela Sedes e a Cesan, tendo como objetivo oferecer fonte alternativa de abastecimento de água à Região Metropolitana da Grande Vitória e aos municípios de Anchieta e Aracruz”, disse.

“Esse contrato é representativo do novo reposicionamento que estamos empreendendo na Cesan, tornando a empresa mais eficiente, mais competitiva, alinhada às práticas ESG e capaz de atender às novas demandas sociais. A utilização do esgoto sanitário como água de reúso aumenta a disponibilidade de água do rio para a sociedade e reforça nosso compromisso com a segurança hídrica da população. Nesse sentido, também estamos em negociação com Vale e Suzano para utilização dos nossos efluentes tratados como água de reúso em suas operações industriais”, afirmou o presidente da Cesan, Munir Abud.