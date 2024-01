O Governo do Estado passará a disponibilizar, a partir desta quarta-feira (17), o pagamento via Pix para os débitos dos veículos registrados no Espírito Santo. A medida implantada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) tem o objetivo de oferecer mais facilidade para o cidadão, ampliando as opções de pagamento desses débitos e agilizando a compensação, o que beneficia o andamento dos processos de veículos e a emissão do documento do Licenciamento.

CRLV-e. A novidade vai possibilitar que o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) esteja disponível em até cinco minutos para a emissão no site do órgão (www.detran.es.gov.br) e no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), se não houver qualquer impedimento. Com isso, será possível, por exemplo, que veículos com Licenciamento atrasado flagrados nas fiscalizações de trânsito possam regularizar sua situação imediatamente, evitando que o veículo seja removido para o pátio, mantendo a multa prevista para a infração por Licenciamento vencido.

Licenciamento. Em 2023, cerca de 60% dos veículos que o Detran-ES foi obrigado a remover para os pátios em fiscalizações de trânsito foram devido ao Licenciamento vencido. A medida administrativa de remoção do veículo é estabelecida no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para quem conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado, que é uma infração gravíssima, com penalidade de multa de R$ 293,47 e sete pontos na habilitação do proprietário do veículo.

Além da vantagem da agilidade na regularização do Licenciamento, essa facilidade também vai possibilitar um andamento mais célere dos processos de veículos, como emplacamento, transferências, entre outros.

Emissão do boleto

Acesse o site oficial do Detran-ES, detran.es.gov.br

Entre no serviço ‘Consulta de Veículos’ ou nos ícones de emissão de boleto disponíveis na área de ‘Veículos’;

Informe a placa e o Renavam do veículo;

Selecione os débitos que deseja pagar;

O DUA virá com as opções de pagamento via Pix e código de barras, e possibilidade de gerar o PDF do boleto;

Para pagar via Pix, utilize o aplicativo de seu banco ou instituição de pagamento para ler o QR Code ou clique em “Copiar” para utilizar a funcionalidade “Pix Copia e Cola”;

Para pagar com o código de barras, faça a leitura do código de barras ou clique em “Copiar” para fazer o pagamento com o código numérico nas agências bancárias indicadas no DUA e lotéricas, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados;

Em seu aplicativo financeiro, assegure-se de que o pagamento está direcionado ao ‘Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – Bco Banestes S.A.’;

Após o pagamento, será exibida a mensagem de confirmação.

O cidadão deve ficar atento ao quitar o boleto, já que a compensação só será imediata na opção de pagamento via PIX. Caso o boleto seja quitado utilizando o código de barras, a compensação continuará sendo realizada no horário bancário com tempos diversos, que pode chegar a 48h, de acordo com a instituição financeira, além de não haver compensação entre 22h e 5h.

Não caia em golpe! O Detran-ES alerta os proprietários de veículos que, assim como os boletos, o QR Code para o pagamento deve ser emitido diretamente no site www.detran.es.gov.br. O destinatário que aparecerá na transação é ‘Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – Bco Banestes S.A.’. Caso apareça um destinatário diferente no QR Code lido, o cidadão não deve fazer o Pix, já que o pagamento não constará no sistema.

O órgão destaca que não envia o boleto para o endereço do proprietário do veículo, nem cobrança por e-mail, mensagem de texto para o celular ou Whatsapp. Portanto, o cidadão é o responsável por acessar o site oficial do Detran-ES e emitir o seu próprio boleto com os débitos do seu veículo.