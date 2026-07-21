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Incêndio de grandes proporções destrói arquivo do TJES com 350 mil caixas de processos

Estrutura em Jardim Limoeiro abrigava cerca de 350 mil caixas com processos judiciais de comarcas da Grande Vitória e móveis do Tribunal. Foto: Rodrigo Gomes | Divulgação

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na manhã desta terça-feira (21), um dos galpões do Arquivo Público do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), localizado no bairro Jardim Limoeiro, no município da Serra. O imóvel abrigava um acervo estimado em cerca de 350 mil caixas com arquivos e processos judiciais físicos provenientes de comarcas da Grande Vitória, além de bens materiais como móveis e cadeiras.

De acordo com as informações apuradas, o fogo teve início por volta das 6h. Devido à intensidade das chamas, o teto da estrutura cedeu e desabou. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, reforçadas por equipes de diversos municípios da Grande Vitória, atuaram no combate e conseguiram confinar o fogo por volta das 8h30. Os trabalhos para a extinção total do incêndio e rescaldo continuam ao longo de toda a manhã.

Atuação dos Bombeiros e Avaliação da Defesa Civil

As operações no local exigem cautela técnica em virtude dos estragos na estrutura. Segundo o major Willi, do Corpo de Bombeiros, a suspeita inicial é de que o foco do incêndio tenha começado nos fundos do imóvel.

Para garantir a segurança dos militares no trabalho de combate e rescaldo, a entrada no interior do imóvel foi suspensa até a realização de um laudo estrutural:

“Solicitamos o apoio da Defesa Civil para fazer a análise estrutural para viabilizar a nossa entrada. Vamos fazer o trabalho externo até essa confirmação da Defesa Civil”, explicou o major Willi.

Estrutura do Complexo do Arquivo Público

O galpão atingido integra o complexo do Arquivo Público do TJES, inaugurado em 20 de abril de 2018, situado no km 4 da Rodovia ES-010, em Jardim Limoeiro.

Projetado para unificar e concentrar o acervo de processos físicos e materiais administrativos do Poder Judiciário capixaba, o complexo reúne documentos provenientes de cinco comarcas:

  • Vitória

  • Serra

  • Cariacica

  • Vila Velha

  • Viana

O empreendimento conta com quase 11 mil metros quadrados de área construída total, assim divididos:

  • 8.000 m²: Destinados exclusivamente ao arquivamento de processos judiciais;

  • 1.600 m²: Utilizados para o depósito do Patrimônio e Almoxarifado;

  • 300 m²: Ocupados por materiais de construção da Secretaria de Engenharia e Gestão Predial;

  • Estrutura complementar: Formada por quatro galpões no total, um prédio administrativo de cerca de 400 m² e edificações de apoio.

Extensão dos Danos e Posicionamento do TJES

Até o momento, o valor do prejuízo financeiro não foi calculado e não há confirmação sobre a extensão exata dos danos causados às 350 mil caixas arquivadas, tampouco o impacto real no acervo judicial acumulado no local.

Em nota oficial, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) informou que mobilizou equipes imediatamente após tomar conhecimento da ocorrência para acompanhar os trabalhos no local, avaliar as condições físicas da unidade e elaborar um levantamento preliminar dos danos.

O TJES também manifestou agradecimento ao Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo pela pronta atuação e empenho no combate ao incêndio, destacando que a agilidade dos militares foi fundamental para o controle do fogo.

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Grande Vitória

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