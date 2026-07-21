Incêndio de grandes proporções destrói arquivo do TJES com 350 mil caixas de processos

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na manhã desta terça-feira (21), um dos galpões do Arquivo Público do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), localizado no bairro Jardim Limoeiro, no município da Serra. O imóvel abrigava um acervo estimado em cerca de 350 mil caixas com arquivos e processos judiciais físicos provenientes de comarcas da Grande Vitória, além de bens materiais como móveis e cadeiras.

De acordo com as informações apuradas, o fogo teve início por volta das 6h. Devido à intensidade das chamas, o teto da estrutura cedeu e desabou. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, reforçadas por equipes de diversos municípios da Grande Vitória, atuaram no combate e conseguiram confinar o fogo por volta das 8h30. Os trabalhos para a extinção total do incêndio e rescaldo continuam ao longo de toda a manhã.

Atuação dos Bombeiros e Avaliação da Defesa Civil

As operações no local exigem cautela técnica em virtude dos estragos na estrutura. Segundo o major Willi, do Corpo de Bombeiros, a suspeita inicial é de que o foco do incêndio tenha começado nos fundos do imóvel.

Para garantir a segurança dos militares no trabalho de combate e rescaldo, a entrada no interior do imóvel foi suspensa até a realização de um laudo estrutural:

“Solicitamos o apoio da Defesa Civil para fazer a análise estrutural para viabilizar a nossa entrada. Vamos fazer o trabalho externo até essa confirmação da Defesa Civil”, explicou o major Willi.

Estrutura do Complexo do Arquivo Público

O galpão atingido integra o complexo do Arquivo Público do TJES, inaugurado em 20 de abril de 2018, situado no km 4 da Rodovia ES-010, em Jardim Limoeiro.

Projetado para unificar e concentrar o acervo de processos físicos e materiais administrativos do Poder Judiciário capixaba, o complexo reúne documentos provenientes de cinco comarcas:

Vitória

Serra

Cariacica

Vila Velha

Viana

O empreendimento conta com quase 11 mil metros quadrados de área construída total, assim divididos:

8.000 m²: Destinados exclusivamente ao arquivamento de processos judiciais;

1.600 m²: Utilizados para o depósito do Patrimônio e Almoxarifado;

300 m²: Ocupados por materiais de construção da Secretaria de Engenharia e Gestão Predial;

Estrutura complementar: Formada por quatro galpões no total, um prédio administrativo de cerca de 400 m² e edificações de apoio.

Extensão dos Danos e Posicionamento do TJES

Até o momento, o valor do prejuízo financeiro não foi calculado e não há confirmação sobre a extensão exata dos danos causados às 350 mil caixas arquivadas, tampouco o impacto real no acervo judicial acumulado no local.

Em nota oficial, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) informou que mobilizou equipes imediatamente após tomar conhecimento da ocorrência para acompanhar os trabalhos no local, avaliar as condições físicas da unidade e elaborar um levantamento preliminar dos danos.

O TJES também manifestou agradecimento ao Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo pela pronta atuação e empenho no combate ao incêndio, destacando que a agilidade dos militares foi fundamental para o controle do fogo.