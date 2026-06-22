Greve nacional: Garis do ES exigem a aprovação de piso salarial de R$ 3.036

Trabalhadores da limpeza urbana terceirizados — incluindo garis, margaridas e coletores — iniciaram uma greve geral no Espírito Santo nesta segunda-feira (22). O movimento, que tem caráter nacional, gerou alertas imediatos de várias prefeituras da Grande Vitória, que pedem a colaboração dos moradores para evitar o descarte de lixo nas calçadas enquanto durar a paralisação.

A principal bandeira da categoria é a aprovação do Projeto de Lei nº 4.146/2020, que institui um piso salarial nacional de R$ 3.036. O texto já passou pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2025 e, atualmente, aguarda votação no Senado. Além do piso, o PL prevê a garantia de adicional de insalubridade em grau máximo e direito à aposentadoria especial.

De acordo com o Sindilimpe-ES (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo), a greve foi deflagrada após o esgotamento das tentativas de diálogo com o Senado Federal.

“Somos uma categoria essencial à saúde pública, ao meio ambiente, à higiene urbana e ao regular funcionamento das cidades. Somos os primeiros agentes de saúde e precisamos ter melhores salários e melhores condições de trabalho”, defendeu Evani Reis, presidenta do Sindilimpe-ES.

Municípios pedem colaboração para evitar caos urbano. Para mitigar o acúmulo de resíduos, mau cheiro e a proliferação de vetores de doenças, as administrações municipais emitiram orientações específicas para a população:

Vitória: A prefeitura orientou moradores, condomínios e comércios a armazenarem temporariamente os resíduos dentro de suas propriedades, evitando colocar sacolas na rua ao longo do dia.

Serra: A gestão municipal pediu descarte consciente e compreensão dos cidadãos, afirmando que busca alternativas para minimizar os impactos e garantir os serviços essenciais.

Vila Velha: O município reforçou o pedido para que nenhum morador coloque lixo nas calçadas nesta segunda-feira, alertando para os riscos ambientais e de saúde pública que o acúmulo pode gerar.

O movimento deve trazer reflexos imediatos na coleta de resíduos tanto na região metropolitana quanto em cidades do interior do estado.