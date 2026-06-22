Nocaute na Vulnerabilidade: Novo projeto em Guarapari usa artes marciais contra a exclusão social

O esporte ganha um novo e poderoso aliado no Espírito Santo. No próximo dia 23 de junho, nasce oficialmente o Instituto Capixaba de Luta, uma iniciativa em Guarapari que surge com a missão de transformar a realidade de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social por meio das artes marciais.

A formalização jurídica da entidade acontece durante a Assembleia de Fundação, marcada para as 13h30, no bairro Jardim Boa Vista. O evento vai definir o estatuto social, eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, além de traçar as primeiras metas práticas da instituição.

O Amadurecimento de um Sonho A criação do Instituto não parte do zero. Ela é o resultado de anos de dedicação de atletas, professores, lideranças comunitárias e apoiadores que já viam, na prática, o poder de transformação do esporte. Um exemplo claro desse impacto foi a inserção de mais de 40 jovens nas artes marciais por meio de parcerias com políticas públicas de juventude.

“A ideia nasceu da vivência de anos dentro das artes marciais. Vimos crianças, jovens e famílias terem suas vidas impactadas positivamente por meio da disciplina, do respeito e das oportunidades proporcionadas pelo esporte”, afirma a comissão pró-fundação.

Construindo Pontes Contra a Vulnerabilidade. O foco do Instituto Capixaba de Luta é claro: acolher quem mais precisa. Diante de uma realidade onde muitos jovens capixabas sofrem com a falta de oportunidades e o acesso limitado ao lazer e à cultura, as artes marciais entram como uma ferramenta de inclusão e disciplina.

Os idealizadores reforçam que o desenvolvimento não acontece de forma isolada, por isso o projeto também estenderá suas ações às famílias e comunidades locais.

Oportunidade contra o risco: O esporte atua como uma barreira protetiva contra a criminalidade e a ociosidade.

Sustentabilidade e Expansão: Com o CNPJ ativo, o Instituto projeta ampliar a captação de recursos, fechar novas parcerias e expandir o número de vagas.

“Muitos jovens enfrentam desafios e exposição a diferentes situações de vulnerabilidade. O esporte pode ser uma ponte entre essas realidades, oferecendo novos caminhos e perspectivas”, destacam os organizadores.

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