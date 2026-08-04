Orgulho de Guarapari! Capixaba Vôlei representa o ES na Superliga C em São Paulo

A Associação Capixaba Vôlei de Desporto e Lazer (ACPV), entidade sem fins lucrativos criada a partir do Projeto Social Capixaba Vôlei, celebra um dos momentos mais marcantes de sua trajetória. Após 15 anos de trabalho voluntário dedicado à formação de atletas e à promoção dos valores do esporte em Guarapari, a equipe adulta conquistou uma vaga inédita para disputar a Superliga C, competição nacional que serve de acesso às principais divisões do voleibol brasileiro.

O passaporte para o torneio nacional veio após a classificação obtida no jogo decisivo da final do Campeonato Estadual 2025, disputado contra a equipe do ICVC. O resultado coroou anos de planejamento e dedicação, colocando Guarapari, pela primeira vez, no mapa nacional do voleibol adulto.

Desafio em solo paulista

O torneio da Superliga C será realizado entre os dias 5 e 9 de agosto, na cidade de Itaquaquecetuba (SP). Representando o Espírito Santo, o Capixaba Vôlei terá pela frente grandes desafios contra equipes tradicionais do voleibol paulista:

06 de agosto (quarta-feira), às 14h30: Confronto contra a equipe de Artur Nogueira.

07 de agosto (quinta-feira): Duelo diante da equipe de São Caetano.

Desde sua fundação, a ACPV busca consolidar-se como referência na formação de atletas no Espírito Santo e alcançar reconhecimento em âmbito nacional. Ao longo dos anos, centenas de jovens passaram pelo projeto social, encontrando no voleibol uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e transformação social.

Para o presidente da associação, Edcarlos Gomes Santos, a conquista reforça o impacto do esporte nas futuras gerações:

“Ver o Capixaba Vôlei chegar a esse momento é a realização de um sonho construído ao longo de muitos anos de trabalho, dedicação e amor pelo esporte. Mais do que uma vaga em uma competição nacional, essa conquista mostra para nossas crianças e jovens que é possível sonhar grande. Estamos escrevendo uma página importante da história esportiva de Guarapari e dando mais um passo rumo ao nosso objetivo de nos tornarmos uma referência na formação de atletas”, destaca Edcarlos.

A participação no torneio em Itaquaquecetuba consolida o compromisso da ACPV com o crescimento do voleibol capixaba e inspira novos talentos a acreditarem no esporte como caminho de inclusão e oportunidade.