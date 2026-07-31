Tênis feminino: Vitória é confirmada como sede de confronto decisivo entre Brasil e Canadá

O Espírito Santo se prepara para ser a capital nacional dos esportes de raquete no mês de novembro. A cidade de Vitória foi oficialmente escolhida como sede para o próximo desafio da equipe brasileira na Billie Jean King Cup, considerada a principal e mais importante competição internacional por equipes do tênis feminino mundial.
O confronto decisivo do Brasil será contra a tradicional equipe do Canadá, nos dias 20 e 21 de novembro, em disputa válida pelos playoffs da competição.
Como funciona o confronto
O embate entre as tenistas brasileiras e canadenses será dividido em dois dias de programação intensa. De acordo com as regras do torneio, a disputa será definida nos seguintes moldes:
4 partidas de simples (confrontos individuais).
1 partida de duplas.
A seleção que sair vitoriosa do duelo capixaba avança na competição mundial, enquanto a equipe derrotada terá que disputar os torneios regionais no próximo ano. Informações sobre horários, detalhes de transmissão e venda de ingressos serão divulgadas em breve pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT).
Vila Velha no mapa do Beach Tennis
Além do tênis tradicional de quadra, o Estado receberá, na mesma semana, outro grande evento do calendário da CBT: a Copa das Federações de Beach Tennis 2026. A competição nacional será realizada na cidade de Vila Velha, consolidando a Grande Vitória como sede de eventos de alto rendimento.
Para o presidente da CBT, Alexandre Farias, a escolha do Estado reforça o potencial capixaba para grandes eventos.
“Temos plena convicção de que o Espírito Santo realizará dois eventos memoráveis, fortalecendo ainda mais o tênis e o beach tennis brasileiros e deixando um importante legado para o esporte nacional”, afirmou Farias.
Legado e fomento ao turismo capixaba
A realização da Billie Jean King Cup no Espírito Santo conta com o apoio do Governo do Estado e da Rede Vitória. Segundo José Roberto Rangel, presidente da Federação Espírito-Santense de Tênis (FET), os eventos vão além das quadras, impactando diretamente o turismo e a economia local.
“Temos o forte compromisso de fazer o nosso melhor trabalho, com muita responsabilidade e eficiência. Agradecemos aos nossos parceiros, Governo do Estado e Rede Vitória, que desde o início acreditaram na força do ES para sediar grandes eventos esportivos e não mediram esforços para tornar esse sonho realidade, onde teremos a oportunidade de presenciar jogos do mais alto nível do tênis mundial e do beach tennis nacional em solo capixaba”, celebrou Rangel.