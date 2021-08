A Prefeitura de Guarapari, informou através da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag) e Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), abriu o período de inscrição para a participação do Seminário de Sensibilidade para o Turismo Rural, que será realizado no dia 09 de agosto.

O seminário vai acontecer no Rancho do Osmar em Boa Esperança de 9h as 17h. As inscrições devem ser realizadas através do link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QgP9tEMRdU2CJ-j_d9hn7Pyf5BQVi35AiXmNiNckoMFUNVg5UVdYUlpFTUg2OFRYSUpTUkgwWlZDVi4u

De acordo com a prefeitura, o encontro irá tratar de demandas ligadas ao Agroturismo e Turismo Rural de Guarapari. “A Semag não tem medido esforços para desenvolver o potencial do turismo rural em nosso município. A gestão tem realizado melhorias nas estradas, incentivo e capacitação, pontos fundamentais para o desenvolvimento econômico da vida no campo”, disse o Secretário do Meio Ambiente e Agricultura, Breno Ramos.

Ainda de acordo com a prefeitura, todos os protocolos de saúde serão respeitados durante o seminário e as vagas foram reduzidas por conta da pandemia. Mais informações pelo telefone (27) 3261-7708.