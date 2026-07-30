Alerta no litoral capixaba: Inmet emite aviso de ventania no ES após vendaval devastar o RJ

Fortes rajadas de vento que ultrapassaram a marca dos 100 km/h provocaram rastro de destruição, mortes e um grande apagão no estado do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29). A mudança no tempo é provocada pela aproximação de uma frente fria no oceano, que agora acende o sinal de alerta também no Espírito Santo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de “perigo potencial” para ventos costeiros em toda a faixa litorânea capixaba e áreas vizinhas, válido até às 23h59 desta quinta-feira (30). O aviso meteorológico aponta que a intensificação dos ventos pode, inclusive, provocar a movimentação de dunas de areia sobre construções na orla.

Cidades do Espírito Santo sob alerta do Inmet:

Ao todo, 23 municípios capixabas exigem atenção redobrada de moradores e autoridades:

Alfredo Chaves

Anchieta

Aracruz

Cariacica

Conceição da Barra

Domingos Martins

Fundão

Guarapari

Ibiraçu

Iconha

Itapemirim

Jaguaré

Linhares

Marataízes

Marechal Floriano

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

São Mateus

Serra

Viana

Vila Velha

Vitória

Caos e apagão no estado do Rio de Janeiro

A aproximação do mesmo sistema meteorológico causou estragos graves na capital fluminense e na região metropolitana do Rio. Segundo dados oficiais da Prefeitura do Rio, rajadas de vento alcançaram 105,5 km/h na região do Galeão no fim da tarde de quarta-feira.

O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de duas pessoas após a queda de um muro provocada pela ventania. Além disso, um pescador segue desaparecido na região de Tarituba, em Paraty.

A ventania também resultou em um apagão massivo: mais de 1,9 milhão de clientes ficaram sem energia elétrica no Estado do Rio. De acordo com mapeamento de ocorrências da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), mais de 1,5 milhão de clientes da concessionária Light foram afetados — principalmente na Zona Sul, Centro e Tijuca —, enquanto outros 311 mil consumidores da Enel também sofreram com a interrupção do serviço. Em nota, a Light afirmou que o problema decorreu de uma falha externa no sistema.