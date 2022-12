A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal da Educação (Semed), divulgou na última nesta sexta-feira (23), o Processo Seletivo Simplificado para contratações temporárias no âmbito da Educação.

Cargos. São mais de 90 vagas disponíveis. O Edital 020/2022, visa o preenchimento de cargos para as funções de auxiliar de serviço escolar, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, vigia, técnico administrativo contábil e assistente administrativo, para atuarem em escolas da Rede Municipal de Ensino, no ano letivo de 2023.

As inscrições deverão ser feitas de forma presencial na Sede da Secretaria Municipal da Educação, na rua Santa Clara, nº 13, bairro Sol Nascente, entre os dias 27 a 29 de dezembro.

Mais informações no Edital 020/2022, disponível no site da Prefeitura, por meio do edital que pode ser baixado aqui. 121-edital-n-020-2022-1671803885