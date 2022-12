Com 2.808,10m² de área construída e ocupando quase uma quadra, os moradores do Edifício Elegance receberam nos dias 16 e 17 de dezembro as chaves do imóvel. Com 144 apartamentos e 10 lojas comerciais o empreendimento que está localizado na orla mais valorizada de Guarapari, a Praia do Morro é destaque na cidade.

Com acabamento de alto padrão e toda área de lazer de frente para o mar, o Edifício Elegance tem sua fachada integrando 3 diferentes ruas, o que o torna um marco da Ideally Construtora, pois o empreendimento é considerado o 2º maior edifício de todo o bairro, e um dos maiores de Guarapari.

“Nossos empreendimentos são feitos com foco no cliente morar bem e em contato com a natureza. O Edifício Elegance tem uma vista fantástica para a Orla da Praia do Morro. Nossas equipes têm trabalhado buscando o melhor em tecnologia comprovadas, para que seja mais um sucesso da Ideally Construtora”, destacou o empresário Rodolfo Mai.

Todos os apartamentos do edifício Elegance possuem 3 quartos. Plantas e acabamentos de alto padrão e o selo de qualidade ISO 9001, a Ideally Construtora oferece ao cliente um empreendimento com sofisticação, conforto e segurança.

Fique por dentro: Todos os apartamentos têm 3 quartos (sendo 1 suíte) e 2 vagas de garagem. Há duas colunas de frente para o mar com 3 suítes. Área de lazer completa com piscina, sauna, espaço kids, espaço gourmet, salão de festas, área de convivência, salão de jogos, bicicletários instalados e academia de frente para o mar.

Serviço: Avenida Beira Mar esquina com a Rua Jorge Bustillos Vale nº 1842, Edifício Guiseppe Mai, Loja 01, Praia do Morro , Guarapari/ES

Contato: 27 3361 2550

Site: www.ideallyconstrutora.com.br