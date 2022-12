A Prefeitura de Piúma está preparando uma linda festa para celebrar a chegada de 2023. Com eventos diversos, a programação terá início no dia 30 de dezembro. Além da tradicional queima de fogos, três palcos serão montados na praça Dona Carmen, entre os quiosques 36/37 e quiosques 07/08. Nestes locais, diversos shows animarão ainda mais a virada de ano em Piúma.

A programação do Réveillon começará no dia 30, entre os quiosques 36/37. A Banda Esquenta Saia fará a abertura do evento, a partir das 20h30. Às 23hs, Tupan Markes sobe ao palco.

No dia 31, dia da virada, a programação na praça Dona Carmen terá início às 19h30, com DJ. A Banda Santaréns subirá ao palco às 20h30 e, para fazer a virada, a partir das 23h a Banda MC6 animará os moradores e turistas. No palco montado entre os quiosques 07/08, Victor Rosa fará o show a partir das 20h30 e a Banda KS10 comandará as comemorações da virada a partir das 23h.

Já no dia 01/01, a programação no palco montado entre os quiosques 36/37 começará às 21hs, com Simplicidade do Samba.

A Prefeitura de Piúma encerra o ano de 2022 com o compromisso de buscar novas ações que tragam benefícios para os moradores e turistas, construindo, juntos, um novo ano de realizações.