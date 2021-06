Na tarde de hoje a cidade de Guarapari registrou mais um triste marco, com mais 3 óbitos nas últimas 24 horas, o município agora conta com 385 pessoas mortas pela covid-19 desde o começo da pandemia. Os números foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Agora, Guarapari tem uma média de 0,64 pessoas mortas por dia, uma redução de 47% em comparação com os últimos 14 dias, quando a média era de 1,21. A taxa de letalidade da doença está em 2,6%.

Até o momento foram 15.037 casos confirmados, 14.106 curados, 9.414 suspeitos, 46.514 notificados, 22.063 descartados e 42.843 testes realizados. Os dados foram coletados do Painel Covid, atualizado pela Sesa e do Boletim Covid, atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Os dez bairros com mais casos confirmados são: Praia do Morro com 2.084, Muquiçaba com 1.116, Itapebussu com 959, Santa Mônica com 838, Ipiranga com 769, Centro com 729, Kubistchek com 516, São Gabriel com 460, Jardim Santa Rosa com 406 e Adalberto Simão Nader com 389.

Espírito Santo

Já o estado do Espírito Santo registrou, até a noite de ontem, 496.958 casos confirmados de contaminados pela covid-19, destes, 470.590 foram curados e 11.120 faleceram pela doença ou por complicações que ela causou.

Até agora o estado recebeu 2.171.940 doses das vacinas disponíveis, distribuiu 2.047.469 para os municípios, que aplicaram 1.136.024 para a 1ª dose e 449.498 para a 2ª dose.