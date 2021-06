A Prefeitura de Guarapari divulgou na tarde de hoje uma nota informando que as aulas presenciais na rede pública municipal devem retornar na segunda-feira (21). A medida foi tomada na última quinta-feira, durante uma reunião com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, e dividida hoje com os diretores das escolas da cidade.

A decisão foi baseada no mapa de risco da última semana, que reclassificou a cidade de Guarapari no risco moderado, reduzindo algumas restrições. Para o retorno às aulas presenciais, será aplicado o sistema hibrido, com revezamento de alunos durante as semanas.

Algumas das medidas de segurança que serão aplicadas nas escolas são: disponibilização de álcool em gel, aferição de temperatura, uso de tapetes sanitizantes, uso de máscaras de proteção facial, disponibilização de máscaras reutilizáveis, colocação de totens, dispensers, papel toalha, material de higiene e limpeza e material descartável.

Também foram instalados mais lavatórios em locais com grande fluxo de pessoas, para que higienizem constantemente as mãos. Além disso, a Vigilância Sanitária também vistoriou todas as escolas municipais, para verificar se os protocolos sanitários de biossegurança estavam sendo cumpridos.

No dia 21 retornam as aulas presenciais para a pré-escola (4 e 5 anos/idade), ensino fundamental I (1º ao 5ºano), o ensino fundamental II (6º ao 9º ano) e para educação de jovens e adultos (EJA), em revezamento semanal, com média de presença de 50% dos alunos, em respeito ao distanciamento necessário.

No entanto, caso os responsáveis não se sintam confortáveis de enviar os filhos para as escolas, também poderão optar pelo ensino em casa, visto que a presença dos alunos será facultativa e que serão disponibilizadas atividades não-presenciais, mas que ainda sim terão o acompanhamento necessário para garantir a aprendizagem.

Para estreitar a relação com as famílias, estão sendo disponibilizadas novamente à comunidade escolar a cartilha contendo recomendações e orientações acerca das regras de segurança e higiene, bem como os cuidados a serem adotados no ambiente escolar. Os pais/responsáveis e a escola devem estar alinhados para o melhor acolhimento às crianças neste retorno presencial.