Por mais que a semana tenha começado com intenso calor em todo o território capixaba, há possibilidade de um grande acumulado de chuva para 40 cidades do Espírito Santo. De acordo com o aviso metereológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que se prolonga até a manhã de terça-feira (8), o grau de severidade do alerta é de perigo.

Nas áreas indicadas pelo alerta, podem acontecer precipitações que variam entre 30 a 60 milítros ou até de 50 a 100 milímetros por dia. Além de uma chuva forte, pode acontecer nos locais indcados rajadas de vento de 60 a 100km/h nesse período.

O Instituto alerta também, nessas cidades apontadas, para “o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”.

CIDADES EM ALERTA NO ESTADO