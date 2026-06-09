Ondas capixabas: Serra vira a capital do surfe de base neste fim de semana

O final de semana promete ser de muita adrenalina, manobras radicais e praia cheia no litoral capixaba. No sábado e no domingo, a praia de Carapebus, na Serra, será o palco da Seletiva Sudeste do Surf Brasil Base. O evento vai reunir os principais destaques da nova geração do surfe, que buscam consolidar seu espaço no cenário nacional do esporte.

Para Alberto Muniz Gomes Junior, conhecido no meio esportivo como “Manga Rosa” e atual presidente da Federação de Surfe do Espírito Santo (FESURF), a realização de uma etapa desse porte reforça a relevância do estado na formação de novos atletas. De acordo com ele, competições assim são fundamentais para movimentar a “cultura do surf em nosso litoral”.

Inclusão e inspiração: Bateria especial de parasurfe. Além das disputas acirradas entre os jovens atletas de base, o público que comparecer a Carapebus terá o privilégio de acompanhar uma apresentação marcante de inclusão e superação. No fim de semana, o evento contará com uma bateria especial de apresentação de atletas capixabas do parasurfe.

A grande atração confirmada para este momento é o surfista Derek Rabelo. Natural de Guarapari e residindo atualmente em Florianópolis (SC), Derek é reconhecido internacionalmente como o surfista cego mais famoso do mundo.

O atleta traz na bagagem uma trajetória impressionante: ele já dividiu ondas com a lenda do esporte, Kelly Slater, e desafiou alguns dos picos mais temidos e respeitados do planeta, incluindo Pipeline, no Havaí; Teahupoo, no Taiti; e as ondas gigantes de Nazaré, em Portugal. Sua participação na seletiva promete inspirar tanto o público presente quanto a nova geração de competidores que sonha em ganhar o mundo sobre as pranchas.

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