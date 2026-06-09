Guarapari: Adolescentes de 12, 15 e 17 anos são enviados ao Ciase após roubo e acidente em pizzaria

Uma noite de sexta-feira (5) que deveria ser de tranquilidade terminou em pânico e destruição na Praia do Morro, em Guarapari. Um carro roubado, conduzido por um adolescente de apenas 12 anos, perdeu o controle e invadiu uma pizzaria lotada. Uma idosa que estava no estabelecimento foi atropelada.

Além do motorista mirim, outros dois adolescentes, de 15 e 17 anos, estavam no veículo. Segundo informações da Polícia Militar, o trio havia acabado de roubar o carro quando o acidente aconteceu.

O Momento do Impacto e o Socorro. O estabelecimento estava movimentado no momento da colisão. Diversas pessoas testemunharam o susto, mas o socorro foi imediato por uma coincidência: uma viatura da PM estava em um posto de combustíveis ao lado da pizzaria e agiu rapidamente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros à idosa atropelada. Ela foi encaminhada consciente para um hospital da região.

De acordo com a nota oficial da Polícia Militar, o condutor de 12 anos tentou fugir do local logo após a batida, mas foi contido.

Apreensão dos Menores. Os três adolescentes foram apreendidos em flagrante por ato infracional análogo ao crime de roubo. Após os procedimentos policiais, eles foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase), onde permanecem à disposição da Justiça.