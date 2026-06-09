Ferraço lidera corrida eleitoral no Espírito Santo e vence Pazolini, Malta e Salomão no 2º turno, diz pesquisa

Uma nova pesquisa do instituto RealTime Big Data, divulgada nesta terça-feira (9 de junho de 2026), aponta Ricardo Ferraço (MDB) na liderança da disputa pelo governo do Espírito Santo em diferentes cenários de primeiro turno. Além disso, o emedebista aparece à frente e venceria todas as simulações de segundo turno testadas contra Helder Salomão (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Magno Malta (PL).

O levantamento entrevistou 1.600 eleitores capixabas por telefone entre os dias 6 e 8 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi financiada com recursos próprios do instituto e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-06698/2026.

Cenário de 1º Turno Espontâneo. Na consulta espontânea, onde os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, a maioria esmagadora ainda se mostra indecisa. Ricardo Ferraço e Lorenzo Pazolini concentram as primeiras menções:

Ricardo Ferraço (MDB): 10%

10% Lorenzo Pazolini (Republicanos): 8%

8% Renato Casagrande (PSB): 2%

2% Magno Malta (PL): 1%

1% Paulo Hartung (PSD): 1%

1% Helder Salomão (PT): 1%

1% Outros: 3%

3% Nulo/Branco: 9%

9% Não sabe/Não respondeu: 65%

Cenários de 1º Turno Estimulado. Nas simulações estimuladas, quando a lista de pré-candidatos é exibida, Ferraço consolida a liderança em dois cenários diferentes.

Cenário 1 (Disputa mais afunilada): Ricardo Ferraço (MDB): 39% Lorenzo Pazolini (Republicanos): 33% Helder Salomão (PT): 10% Branco/Nulo: 8% Não sabe/Não respondeu: 10%

Cenário 2 (Com a inclusão de Magno Malta): Ricardo Ferraço (MDB): 36% Lorenzo Pazolini (Republicanos): 28% Magno Malta (PL): 14% Helder Salomão (PT): 10% Branco/Nulo: 8% Não sabe/Não respondeu: 4%



Simulações de 2º Turno. O instituto testou seis combinações para o segundo turno das eleições capixabas, evidenciando o favoritismo de Ricardo Ferraço e, em segundo plano, o desempenho competitivo de Lorenzo Pazolini frente aos demais nomes.