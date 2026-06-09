Ferraço lidera corrida eleitoral no Espírito Santo e vence Pazolini, Malta e Salomão no 2º turno, diz pesquisa

Uma nova pesquisa do instituto RealTime Big Data, divulgada nesta terça-feira (9 de junho de 2026), aponta Ricardo Ferraço (MDB) na liderança da disputa pelo governo do Espírito Santo em diferentes cenários de primeiro turno. Além disso, o emedebista aparece à frente e venceria todas as simulações de segundo turno testadas contra Helder Salomão (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Magno Malta (PL).
O levantamento entrevistou 1.600 eleitores capixabas por telefone entre os dias 6 e 8 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi financiada com recursos próprios do instituto e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-06698/2026.
Cenário de 1º Turno Espontâneo. Na consulta espontânea, onde os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, a maioria esmagadora ainda se mostra indecisa. Ricardo Ferraço e Lorenzo Pazolini concentram as primeiras menções:
- Ricardo Ferraço (MDB): 10%
- Lorenzo Pazolini (Republicanos): 8%
- Renato Casagrande (PSB): 2%
- Magno Malta (PL): 1%
- Paulo Hartung (PSD): 1%
- Helder Salomão (PT): 1%
- Outros: 3%
- Nulo/Branco: 9%
- Não sabe/Não respondeu: 65%
Cenários de 1º Turno Estimulado. Nas simulações estimuladas, quando a lista de pré-candidatos é exibida, Ferraço consolida a liderança em dois cenários diferentes.
Cenário 1 (Disputa mais afunilada):
Ricardo Ferraço (MDB): 39%
Lorenzo Pazolini (Republicanos): 33%
Helder Salomão (PT): 10%
Branco/Nulo: 8%
Não sabe/Não respondeu: 10%
Cenário 2 (Com a inclusão de Magno Malta):
Ricardo Ferraço (MDB): 36%
Lorenzo Pazolini (Republicanos): 28%
Magno Malta (PL): 14%
Helder Salomão (PT): 10%
Branco/Nulo: 8%
Não sabe/Não respondeu: 4%
Simulações de 2º Turno. O instituto testou seis combinações para o segundo turno das eleições capixabas, evidenciando o favoritismo de Ricardo Ferraço e, em segundo plano, o desempenho competitivo de Lorenzo Pazolini frente aos demais nomes.
Ricardo Ferraço x Helder Salomão
Ferraço: 54% | Salomão: 23% (Nulo/Branco: 10% | Indecisos: 13%)
Ricardo Ferraço x Lorenzo Pazolini
Ferraço: 43% | Pazolini: 37% (Nulo/Branco: 9% | Indecisos: 11%)
Ricardo Ferraço x Magno Malta
Ferraço: 50% | Malta: 28% (Nulo/Branco: 11% | Indecisos: 11%)
Lorenzo Pazolini x Helder Salomão
Pazolini: 46% | Salomão: 29% (Nulo/Branco: 12% | Indecisos: 13%)
Lorenzo Pazolini x Magno Malta
Pazolini: 50% | Malta: 23% (Nulo/Branco: 13% | Indecisos: 14%)
Magno Malta x Helder Salomão
Malta: 33% | Salomão: 27% (Nulo/Branco: 15% | Indecisos: 25%)