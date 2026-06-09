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Ferraço lidera corrida eleitoral no Espírito Santo e vence Pazolini, Malta e Salomão no 2º turno, diz pesquisa

Uma nova pesquisa do instituto RealTime Big Data, divulgada nesta terça-feira (9 de junho de 2026), aponta Ricardo Ferraço (MDB) na liderança da disputa pelo governo do Espírito Santo em diferentes cenários de primeiro turno. Além disso, o emedebista aparece à frente e venceria todas as simulações de segundo turno testadas contra Helder Salomão (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Magno Malta (PL).

O levantamento entrevistou 1.600 eleitores capixabas por telefone entre os dias 6 e 8 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi financiada com recursos próprios do instituto e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-06698/2026.

Ferraço aparece à frente e venceria todas as simulações de segundo turno testadas contra Helder Salomão (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Magno Malta (PL).

Cenário de 1º Turno Espontâneo. Na consulta espontânea, onde os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, a maioria esmagadora ainda se mostra indecisa. Ricardo Ferraço e Lorenzo Pazolini concentram as primeiras menções:

  • Ricardo Ferraço (MDB): 10%
  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 8%
  • Renato Casagrande (PSB): 2%
  • Magno Malta (PL): 1%
  • Paulo Hartung (PSD): 1%
  • Helder Salomão (PT): 1%
  • Outros: 3%
  • Nulo/Branco: 9%
  • Não sabe/Não respondeu: 65%

Cenários de 1º Turno Estimulado. Nas simulações estimuladas, quando a lista de pré-candidatos é exibida, Ferraço consolida a liderança em dois cenários diferentes.

  • Cenário 1 (Disputa mais afunilada):

    • Ricardo Ferraço (MDB): 39%

    • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 33%

    • Helder Salomão (PT): 10%

    • Branco/Nulo: 8%

    • Não sabe/Não respondeu: 10%

  • Cenário 2 (Com a inclusão de Magno Malta):

    • Ricardo Ferraço (MDB): 36%

    • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 28%

    • Magno Malta (PL): 14%

    • Helder Salomão (PT): 10%

    • Branco/Nulo: 8%

    • Não sabe/Não respondeu: 4%

Simulações de 2º Turno. O instituto testou seis combinações para o segundo turno das eleições capixabas, evidenciando o favoritismo de Ricardo Ferraço e, em segundo plano, o desempenho competitivo de Lorenzo Pazolini frente aos demais nomes.

  • Ricardo Ferraço x Helder Salomão

    • Ferraço: 54% | Salomão: 23% (Nulo/Branco: 10% | Indecisos: 13%)

  • Ricardo Ferraço x Lorenzo Pazolini

    • Ferraço: 43% | Pazolini: 37% (Nulo/Branco: 9% | Indecisos: 11%)

  • Ricardo Ferraço x Magno Malta

    • Ferraço: 50% | Malta: 28% (Nulo/Branco: 11% | Indecisos: 11%)

  • Lorenzo Pazolini x Helder Salomão

    • Pazolini: 46% | Salomão: 29% (Nulo/Branco: 12% | Indecisos: 13%)

  • Lorenzo Pazolini x Magno Malta

    • Pazolini: 50% | Malta: 23% (Nulo/Branco: 13% | Indecisos: 14%)

  • Magno Malta x Helder Salomão

    • Malta: 33% | Salomão: 27% (Nulo/Branco: 15% | Indecisos: 25%)

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Política

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