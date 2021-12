A Prefeitura de Guarapari inaugurou na última terça-feira (21), o Mercado Rural Antonico Gottardo, localizado no Canal de Guarapari. De acordo com a prefeitura, o novo espaço, construído com recursos próprios, através da Secretaria de Obras Públicas (Semop) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), possui sala de higienização das bancas, banheiros com acessibilidade, fraldário, vestiário com chuveiro, pátio de carga e descarga.

O local ainda possui sala administrativa, box para o setor de carnes, bancas de aço inox, praça de alimentação com rampa de acesso, ordenamento do espaço físico, ambiente climatizado e moderno.

O novo local deve começar a funcionar nas próximas semanas. Para o Secretário de Meio Ambiente e Agricultura, Breno Ramos, o novo mercado irá valorizar ainda mais a produção rural do município. “Essa nova estrutura do mercado rural irá melhorar ainda mais o controle de qualidade dos produtos, o consumo irá crescer, os nossos produtores também terão maior segurança para trabalhar. Serão beneficiados mais de 160 produtores, porém ainda estamos nas etapas finais do chamamento. Tão logo termine essa fase, o Mercado Rural estará funcionando.

Presente ao evento, ao lado de outras autoridades, a deputada Norma Ayub comparou o Mercado Rural de Guarapari aos mercados existentes nos grandes centros. "Que mercado maravilhoso, estruturas como essa só vemos em grandes centros. Fiquei encantada com o que vi. Edson está de parabéns pela belíssima obra. Todas as vezes que chego em Guarapari me surpreendo com o crescimento da cidade e com o potencial empreendedor da gestão dele", disse ela.

O prefeito Edson Magalhães falou sobre o cuidado com a limpeza e manutenção do mercado, por parte dos produtores rurais: “Nós estamos entrando num conceito diferente, o produtor precisa entender que para vender os seus produtos e valorizar seu trabalho, é preciso manter tudo limpo e organizado. Vamos juntos cuidar do nosso mercado. Aqui temos praça de alimentação, banheiros, sala com TV, ou seja, todo conforto e condições que nossos produtores merecem”, finalizou Edson.