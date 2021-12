Durante reunião com a imprensa da região sul na tarde desta quarta-feira (22), onde o governador Renato Casagrande fez um balanço dos investimentos realizados no Estado e também nos municípios desta área em seus três anos de mandato, a imprensa teve a oportunidade de fazer várias perguntas.

O portal 27 esteve presente e perguntou sobre o hospital de Guarapari e sobre a orla de Piúma. Se o governo do Estado teria condições de ajudar no funcionamento do hospital que o prefeito Edson Magalhães está construindo na cidade.

“O hospital de Guarapari sim. Na hora que ficar pronto nós vamos ajudar. É uma obra que o prefeito está fazendo com recursos do governo federal. Mas ficando pronto a obra, o Estado pode ajudar no custeio. Vamos ajudar sim”, disse ele. Confira o vídeo.