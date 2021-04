Pelo menos cinco pessoas com drogas, armas e objetos roubados foram levados para a delegacia de Guarapari após terem sido flagrados pela polícia militar.

Na madrugada de domingo, no bairro Bela Vista dois indivíduos em atitude suspeita que empreenderam fuga ao avistar os policiais foram abordados e com no local onde estavam foram apreendidas diversas armas. Uma metralhadora artesanal cal. 380, 02 carregadores alongados cal. 380, carregadores de pistola Glock cal.380, maleta de pistola Glock, 15 munições cal.22 intactas, 58 munições intactas cal.380, 01 Estojo deflagrado cal.380, 28 pedras de crack, papelote de cocaína, frascos de lança perfume, bala Clava, balança de precisão e material para embalo de entorpecentes. Tudo foi apreendido.

Ainda durante a madrugada, no bairro Perocão, dois homens e uma mulher foram detidos em flagrante tráfico de drogas. Com eles a polícia apreendeu 11 pedras de cocaína, sete pedras de crack e três buchas de maconha.

No bairro Kubitscheck militares foram acionados por populares e receberam a informação que indivíduos haviam escondido drogas em um terreno baldio no bairro. Após buscas foram localizas 30 buchas de maconha no local.

Objetos recuperados de comércio furtado no Centro

Na madrugada de sábado (24) policiais militares tomaram conhecimento sobre o furto de um comércio no bairro Centro. Após buscas nas proximidades um indivíduo de 19 anos foi abordado em posse dos materiais furtados. Foram recuperados 17 óculos e uma TV. Todo o material que havia sido furtado. O homem foi detido e encaminhado à delegacia de Guarapari.

Drogas, dinheiro e arma

Na tarde de sexta-feira (23), um menor de 17 anos foi apreendido no bairro Recanto da Sereia em posse de uma arma de fogo calibre 38 carregada com 5 munições. Foi encontrado ainda 10 pedras de crack, 02 papelotes de cocaína e R$454 em dinheiro em posse do menor.

Durante a noite, após abordagem policial a dois indivíduos a bordo de um veículo, foi encontrado certa quantidade de drogas no interior do carro. Após conversa com um deles, o mesmo confessou à polícia ter mais entorpecentes em sua residência.

Ao chegar ao local, foi constatado tal informação, sendo apreendido ao todo um tablete de crack, 13 pinos de cocaína, seis pedras de crack, uma bola de haxixe, três aparelhos celulares e R$ 230,00 em dinheiro. O veículo foi removido ao pátio credenciado e os dois indivíduos detidos.

Com informações da assessoria da Polícia Militar de Guarapari