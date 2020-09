O prazo para as inscrições no processo seletivo da Prefeitura Municipal de Guarapari vai até esta sexta-feira (02), os salários partem de R$1.045 até R$8 mil, dependendo da função. Serão disponibilizadas 26 vagas, distribuídas em 9 na área da saúde e 17 na área de assistência social.

Saúde

Para a área da saúde serão 9 vagas, mais cadastro de reserva, para atuar como clínico geral, com carga horária de 24 horas semanais e com uma remuneração de R$8 mil. As inscrições estarão abertas a partir do dia 28 de setembro, até o dia 2 de outubro, com um horário das 9h até às 11h e de 13h até às 17h.

Confira o edital aqui

Assistência Social

Para a área da assistência social, a prefeitura está oferecendo 17 vagas distribuídas em: 2 para coordenador – com salário de R$1.800, 2 para assistente social – com salário de R$2.157,58, 10 para cuidador – com salário de R$1.045, e 3 para auxiliar de serviços gerais – com salário de R$1.045.

As vagas serão de caráter temporário e os interessados deverão se inscrever entre os dias 1 e 2 de outubro na Setac, das 9h até às 11h e das 13h até às 17h.

Confira o edital aqui

por João Pedro Barbosa