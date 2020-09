Em decreto publicado nesta quarta-feira (30), a Prefeitura Municipal de Guarapari liberou a realização de eventos sociais, como casamentos, aniversários ou outros tipos que sejam realizados em clubes ou cerimoniais, porém manteve a proibição de shows, cinemas, boates, apresentações artísticas e bailes.

Os eventos deverão ter lotação máxima de 100 pessoas, que deverão seguir os procedimentos de segurança descritos pelo decreto, sendo eles: uso obrigatório de máscaras pelos convidados e “face shield” para funcionários, local para descarte de máscaras, ocupação de uma pessoa a cada 10 metros quadrados, ambientes arejados, distanciamento de 1,5 metros entre pessoas em filas e medidas que impeçam a aglomeração.

As medidas de segurança continuam com: bloqueio de pistas de danças e interações entre convidados, distanciamento de 2 metros entre as mesas, comida entregue em porções para cada pessoa, disponibilização de álcool em gel nos banheiros, organizadores deverão manter uma lista com informações de cada convidado e a sinalização com medidas de cumprimento de higiene.

Os locais onde ocorrem os eventos e o sistema de ar condicionado deverão ser higienizados após cada festa, por profissionais treinados e com o equipamento necessário para que não entrem em contato com o vírus.

Permanecem proibidos a realização de shows, apresentações artísticas, bailes, cinemas, boates, casas de shows e afins, exceto os que possam ser realizados no formato drive-in.

Este decreto tem validade de um mês, porém pode ser revogado ou sofrer mudanças, de acordo com determinações estaduais ou municipais.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.