A Prefeitura de Guarapari anunciou que realizará neste sábado (13), o Dia D de vacinação contra a influenza em diversas unidades de saúde e no Shopping Guarapari. O objetivo é alcançar os grupos prioritários e fortalecer a imunização contra a gripe na cidade.

Locais de vacinação. As unidades de saúde dos bairros Itapebussu, Setiba, Bela Vista, Adalberto, Kubitschek/Ipiranga, Meaípe e Jabaraí estarão abertas das 8h às 15h para administrar as doses da vacina. Além disso, no 3º piso do Shopping Guarapari, a vacinação estará disponível das 09h às 15h.

Os documentos necessários para receber a vacina são: o cartão do SUS, CPF e cartão de vacina.

A vacinação será direcionada aos seguintes grupos prioritários: