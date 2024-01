Nesta sexta (12) e sábado (13), a Praia do Morro vai se transformar numa sala de cinema a céu aberto com a chegada do 30° Festival de Cinema Itinerante. A orla também será palco de música com apresentação do Clube do Samba.Vix.

O evento acontecerá às 19h, com duração de 1h30, na Avenida Beira Mar, na Praia do Morro, na calçada do quiosque 18. A sessão de filmes e a apresentação musical serão gratuitas e abertas ao público.

Programação. Na sexta-feira, o público irá conferir seis curtas-metragens que abordam, de forma lúdica, temas como a preservação ambiental, a democratização da ciência, o autismo e as relações de amizade. São eles:

A Baleia Mágica (Douglas Alves Ferreira, ANI, SP)

As Aventuras da Toninha Babi – Novos Mares (Naira Albuquerque e Tom Gonçalves, ANI, SC)

Auts & Stella (Renato Barreto, ANI, BA)

Maréu (Nicole Schlegel, ANI, RJ)

Martina e Guará (Paula de Abreu, ANI, MG)

O Micronauta (Emerson Rodrigues, ANI, GO)

Já no sábado, também às 19h, a animação fica por conta do Clube do Samba.Vix, grupo famoso pelas animadas e tradicionais rodas de samba em Vitória.

Apoio. A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), apoiará o 30º Festival de Cinema de Vitória Itinerante, através da Lei de Incentivo à Cultura. A realização do evento é da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA), com apoio da Setec.

Serviço:

30° Festival de Cinema Itinerante

Data: 12 e 13 de janeiro (sexta e sábado)

Horário: a partir das 19h

Local: Avenida Beira Mar, Praia do Morro, na calçada do quiosque 18

Evento gratuito