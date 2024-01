O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou o início das viagens noturnas do Aquaviário, programadas para acontecer a partir da próxima segunda-feira (15). O anúncio aconteceu a bordo da terceira embarcação adquirida pelo Governo do Estado para integrar o sistema Aquaviário, a Fonte Grande, em uma viagem de teste, realizada na noite desta terça-feira (09), na baía de Vitória.

“Essa é mais uma oportunidade de mobilidade e turismo para a população capixaba. Uma viagem linda! Saímos da estação de Porto de Santana, em Cariacica, passamos por Vitória e chegamos na Prainha, em Vila Velha. Podemos contemplar a beleza das cidades e dos pontos turísticos, como o Convento da Penha. Nem todos tinham essa oportunidade, mas agora as pessoas podem descobrir as cidades por outro pontos de vista”, comentou o governador Casagrande.

Viagens noturnas. A partir da próxima segunda-feira, os usuários do Aquaviário terão duas viagens a mais, no período noturno, entre a estação da Prainha, em Vila Velha, e a Praça do Papa, em Vitória.

De segunda a sexta-feira, o barco sairá da estação em Vila Velha, com destino à Vitória, às 18h10, e retornará às 18h30. Às 18h50 sai da Prainha e às 19h15, deixa a estação da Praça do Papa, encerrando as atividades do dia.

Além disso, uma nova viagem noturna está sendo incorporada no percurso entre Porto de Santana e Praça do Papa. A partir do dia 29 deste mês, o barco sai de Cariacica, às 18h20, e retorna, partindo de Vitória, às 19h10.

Nova linha. O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, também anunciou o aumento das viagens nos fins de semana. Uma nova linha vai circular exclusivamente aos sábados, domingos e feriados e vai conectar os passageiros de Porto de Santana, em Cariacica, diretamente com a Prainha, em Vila Velha.

“Nós iremos iniciar esse percurso no sábado (20) e a expectativa é atender à demanda principalmente de turismo e lazer, proporcionando aos usuários o percurso por toda a baía de Vitória. Estamos muito felizes com a adesão da população ao Aquaviário e com a qualidade do serviço prestado. Foram 166 mil viagens desde a inauguração, em agosto, até dezembro do ano passado e esperamos, com as viagens noturnas, proporcionar mais opções de transporte eficiente para a população”, disse.

O diretor presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), Marcos Bruno Bastos, também acompanhou a viagem de teste, considerada por ele como um sucesso. “O Aquaviário demonstra que atende a uma necessidade importante de mobilidade das pessoas, além de ser também uma atração turística. A viagem noturna é lindíssima. É mais uma entrega importante do Governo aos capixabas”, pontuou.