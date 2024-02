Devido ao crescente número de casos de dengue, a Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Saúde (Semsa), reforçou a frota de carros fumacê no município. A partir deste mês de fevereiro, três veículos irão passar pelos bairros, para fazer a aplicação do inseticida de combate ao mosquito transmissor da dengue, Chikungunya e Zika.

O trabalho de combate inclui, além da passagem do carro fumacê, capacitação das equipes, mobilização dos agentes de saúde e divulgação de áudio educativo em carro de som.

Para a secretária de saúde, Alessandra Albani, o combate à dengue deve ser levado a sério pelas comunidades. “O empenho da população é fundamental para vencermos a dengue. Verifique onde tem água parada, mantenha limpo o quintal, limpe a sujeira das calhas, coloque areia nos pratos dos vasos de plantas. Com as altas temperaturas e o aumento no volume de chuvas, o Aedes aegypti encontra mais condições de se procriar e cerca de 90% dos focos estão dentro das nossas residências”, alertou.

Sintomas. Outra orientação é ficar atento aos sintomas e procurar a unidade de saúde mais próxima. Febre alta (acima de 38°C), dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo são os sintomas mais comuns.

Confira o roteiro de passagem do fumacê clicando aqui.