A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Saúde (Semsa), anunciou a implementação do Programa de Planejamento Familiar no município. Com essa iniciativa, a cidade aumentou as inserções mensais do dispositivo intrauterino (DIU) de 10 para 40, em 2023. Além disso, foram realizados 62 procedimentos cirúrgicos de laqueaduras e 42 procedimentos cirúrgicos de vasectomias de junho a dezembro de 2023.

Segundo a secretária de Saúde, Alessandra Albani, a meta para 2024 é fazer com que mais pacientes procurem pelo Programa, nas unidades de saúde. “Esse Programa oferece informações e métodos contraceptivos para os usuários do Sistema Único de Saúde (Sus)”, explicou.

Orientações. Para ter acesso ao Programa de Planejamento Familiar, o paciente deve procurar a Unidade de Saúde de seu bairro. Lá, ele receberá as orientações necessárias, poderá obter informações sobre os métodos contraceptivos disponíveis e, se necessário, ser orientado para procedimentos cirúrgicos, como a laqueadura.

O planejamento familiar é um direito garantido por lei e visa auxiliar homens e mulheres a planejar a chegada de um filho, bem como prevenir gravidez indesejada, promovendo uma vida familiar mais equilibrada e saudável.

Ainda de acordo com a secretária, as equipes estão empenhadas em atender da melhor forma possível, fornecendo orientações e métodos contraceptivos, como anticoncepcionais, preservativos femininos e masculinos, DIU, laqueadura e vasectomia. “O primeiro passo para o planejamento familiar é o diálogo entre o casal. Converse com o seu parceiro, é fundamental identificar os desejos e expectativas de ambos em relação a ter filhos, quando planejam tê-los e se estão preparados para serem pais. Além disso, é importante discutir e decidir juntos sobre o uso de métodos contraceptivos”, concluiu.