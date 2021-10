A prefeitura de Guarapari divulgou que está havendo baixa procura por vacinação na cidade. E o município busca melhorar esses índices para chegar ao “Risco Muito Baixo” para Covid-19.

Dados. Essa nova classificação, válida a partir do dia 08 de novembro, permitirá a retomada plena de atividades econômicas e sociais. Para atingir essas metas, Guarapari conta com a população.

Segundo a prefeitura, o Governo Estadual determinou que só serão classificados em “Risco Muito Baixo”, os municípios que alcançarem 90% de cobertura dos adolescentes com D1; 90% de cobertura de reforços nos idosos e imunossuprimidos; e 80% dos adultos com D2.

“Até o momento, a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos contabiliza 68,06%; idosos e imunossuprimidos que tomaram a terceira dose somam 34,84%; e pessoas acima de 18 anos, 91,98% receberam a primeira dose e somente 52,91% tomaram a segunda dose. Conforme esses dados, o município possui três metas a bater e para a retomada plena de atividades econômicas e sociais é preciso que a população busque os locais de vacinação”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Alessandra Albani.

Unidade de saúde. Segundo a prefeitura, além dos agendamentos pelo site e ações de vacinação realizadas no Complexo Esportivo, Guarapari iniciou uma nova fase da vacinação contra a Covid-19 para primeira e terceira dose. A partir de agora, esses públicos podem procurar a unidade de saúde, que possui sala de vacina, de 07h às 15h, de segunda a sexta-feira, para agendar o seu horário. É importante lembrar que não há necessidade de chegar mais cedo nas unidades.

Ainda de acordo com a prefeitura, devem procurar o serviço os moradores de Guarapari, com 18 anos ou mais, que ainda não tomaram a primeira dose, e os idosos com mais de 60 anos, que tomaram a segunda dose há cinco meses ou mais e precisam tomar a terceira dose de reforço.

Unidades com sala de vacina:

US de Setiba

US de Santa Mônica

US de Perocão

US de Jabaraí

US de Adalberto Simão Nader

US de Bela Vista

US de Amarelo

US de Rio Claro

US de Reta Grande

US de Camurugi

Centro Municipal de Saúde, Itapebussu

US Roberto Calmon, Centro

US Caic, no Olaria

US de Kubitschek.

Testagem. Ainda segundo a prefeitura, outro serviço que tem obtido baixa procura é a testagem, mesmo com a ampliação para dentro das unidades de saúde. Além das nove unidades de saúde que fazem a testagem nos dias de terça e quinta, o serviço é oferecido toda quarta-feira, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba e na sexta-feira, no Arnaldo Magalhães.

Confira o cronograma:

Terças e quintas, de 13h às 16h, nas Unidades de Saúde de Bela Vista, Setiba, Santa Mônica, Jabaraí, Kubitschek, Caic, Meaípe, Camurugi e Arnaldo Magalhães;

Quartas-feiras, 15h às 18h, no Complexo Esportivo em Muquiçaba;

Sextas-feiras, de 13h30 às 16h, na Unidade de Saúde Arnaldo Magalhães, em Muquiçaba.

Pessoas com sintomas graves:

A Semsa ressalta que caso a pessoa tenha sintomas graves, é preciso procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento. Além do atendimento médico, no local também é feita a coleta de exame RT- PCR, de 07 às 19h.

“A testagem é de extrema importância para quebrar a cadeia de transmissão do vírus. Solicitamos que a população busque a testagem, independente de apresentar ou não os sintomas de Covid-19”, finalizou a Secretária de Saúde.