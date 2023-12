A Prefeitura de Guarapari anunciou a tão aguardada programação oficial para as festividades de Ano Novo. Quem for passar a virada de ano em Guarapari poderá curtir a queima de fogos em cinco praias da cidade, além de apresentações musicais na Praia do Morro.

Queima de fogos. As localidades escolhidas para a queima de fogos foram as principais orlas da cidade: Setiba, Praia do Morro e no Centro, além de Peracanga e Meaípe.

Show da virada. A festa, que acontece na Praia do Morro, no próximo domingo (31), terá como principais atrações a banda The Fevers e a dupla sertaneja Thiarlys e Melina, que prometem animar a multidão durante a virada do ano. Segundo a organização, os shows começam a partir das 22h e seguem até 01h30.

Será a segunda vez que a banda The Fevers se apresenta na cidade neste ano. O grupo foi uma das principais atrações do Esquina da Cultura de 2023.

Serviço

Réveillon Guarapari

Queima de fogos: Setiba, Praia do Morro, Centro, Peracanga e Meaípe

Shows: The Fevers, Thiarlys e Melina – Praia do Morro, das 22h até 01h30