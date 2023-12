Na noite de 8 de setembro de 2018, a diarista Marciane Pereira dos Santos foi vítima de uma tentativa de feminicídio no bairro Jardim Tropical, na Serra. Ela voltava para casa quando foi surpreendida e encurralada pelo ex-marido, que jogou álcool e ateou fogo nela, causando queimaduras em 40% do corpo da vítima.

O crime. Desde a separação, o ex-marido de Marciane, André Luiz dos Santos, passou a viver em cima da casa da ex-esposa, onde moravam os pais do agressor. A diarista morava no local com os filhos de 5 e 2 anos. No dia do crime, também estavam na casa duas sobrinhas da mulher, ambas adolescentes de 17 anos, que passavam o final de semana com a tia.

Segundo informações de testemunhas, a vítima havia saído da residência para ir à casa de uma vizinha para fazer sopa para os dois filhos. O ex-marido havia retirado o botijão de gás da casa de Marciane sob o pretexto de que havia sido pago por ele.

Ao retornar para casa, a diarista foi surpreendida pela presença do ex-marido. No local, ele havia trancado o portão de acesso, impedindo que a vítima entrasse. Assim, André jogou álcool e ateou fogo ao corpo de Marciane.

Uma das sobrinhas da vítima conseguiu jogar água sobre o corpo da tia e apagar parte das chamas. As jovens receberam ajuda de vizinhos, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ferimentos. Marciane teve queimaduras de terceiro grau em 40% do corpo, ficou em coma induzido e respirava com a ajuda de aparelhos. Ela também precisou amputar uma das pernas. Após quase cinco meses de internação e diversas cirurgias, Marciane recebeu alta do Hospital Jayme Santos Neves.

Prisão. O agressor foi preso pela polícia no dia 12 de setembro, no bairro Jardim Tropical, na Serra. Ele confessou o crime e alegou ter sido motivado por raiva e ciúmes da ex-companheira.

Julgamento. André Luiz dos Santos foi julgado no dia 30 de agosto de 2022, no Fórum da Serra. O julgamento durou cerca de oito horas e o júri foi composto por sete pessoas, sendo quatro mulheres e três homens. Eles entenderam que, no dia do crime, André tentou matar a ex-esposa por um motivo torpe e sem dar chance de defesa à vítima. O réu foi considerado culpado e condenado a 32 anos de prisão.

Santos cumpria a sentença na Penitenciária Estadual de Vila Velha. No dia 26 de março de 2023, ele morreu em uma unidade hospitalar, onde estava internado após ficar doente.

Sobre a vítima. Atualmente, Marciane faz palestras motivando mulheres a buscarem seus direitos e denunciarem casos de violência doméstica. Ela ganhou uma bolsa de estudos integral em uma faculdade particular da Serra para o curso de Serviço Social.

Além de precisar amputar uma perna, ela perdeu parte dos dedos de uma das mãos. Como consequência dos ferimentos, a mulher também teve que passar por 18 procedimentos cirúrgicos ao longo dos últimos anos.