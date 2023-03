Somente nos dois primeiros meses deste ano, a Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV) recuperou 25 veículos com restrição de furto ou de roubo. Desses, 16 são carros e nove motos. No ano passado, de janeiro a dezembro, foram 404 veículos recuperados, entre carros e motos.

ROCAM. E mais um veículo com restrição foi localizado pela GMVV, na tarde de quarta-feira (15). O carro estava no beco Antônio Gomes, no bairro Ilha da Conceição. A equipe da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM) chegou ao local através de denúncia anônima, que afirmou que quatro indivíduos teriam abandonado o veículo durante a madrugada. Na verificação, a equipe constatou que o veículo estava com as placas pertencentes a outro carro. Nenhum suspeito foi detido.

Para a comandante da Guarda, Landa Marques, esse resultado é fruto de muito investimento. “Os agentes são treinados constantemente para ter o olhar clínico e identificar as irregularidades dos veículos”, afirma.

O secretário de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes dos Santos, ressalta que além da técnica dos agentes, as tecnologias de informação também colaboram. “A tecnologia é nossa aliada na recuperação desses veículos com algum tipo de restrição. Quando a Muralha Eletrônica identifica o veículo furtado ou roubado, a equipe mais próxima é acionada”, frisa.