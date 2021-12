O verão está chegando e Guarapari se torna o point turístico de eventos e novos negócios. E a novidade para o verão 2022 é a unidade de uma das hamburguerias mais famosas do Estado, que vai fazer a sua estreia na Cidade Saúde.

Dois empresários estão abrindo a franquia da Hamburgueria na cidade e finalizam os últimos detalhes para a inauguração. Sendo assim, falta pouco para a inauguração da unidade da Rick’s Burger que vai funcionar na Praia do Morro.

Os empresários estão em fase final para atender as exigências da rede e devem abrir ainda neste mês de dezembro. Para quem gosta de um bom hambúrguer gourmet é uma ótima notícia. A Rick’s Burger é uma das casas de hambúrguer mais famosas em toda a Grande Vitória e foi uma das primeiras do Estado com lanches diferenciados.

Ricks, o fundador da Rick’s Burger, começou na garagem de casa em Vila Velha, criou a franquia com unidades na Grande Vitória, em shoppings e agora em Guarapari.