Por Roberta Bourguignon e Clóvis Rangel | A pequena mercearia no centro de uma cidade recém-emancipada no Norte do Estado representava os primeiros passos da que viria se tornar a maior cooperativa de café conilon do país.

Cooabriel. Sessenta anos após sua fundação, comemorados em setembro deste ano, a Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha (Cooabriel) registra um crescimento sólido e contínuo, de mãos dadas com a sustentabilidade. Prova disso é que a cooperativa está investindo mais de R$ 2 milhões em geração de energia solar, por meio da instalação de usinas fotovoltaicas.

No total, segundo a diretoria da Cooabriel, serão instaladas 8 usinas em unidades da cooperativa, sendo 7 no estado do Espírito Santo, nos municípios de Nova Venécia, Boa Esperança, Águia Branca, Vila Valério, São Gabriel da Palha e em São Domingos do Norte, na indústria de torrefação. Além dessas, uma usina será instalada na unidade de Itabela, na Bahia.

Com área total em torno de 3 mil metros quadrados, as usinas somadas terão potência estimada em 4350w e poderão atingir até 655kwp, que é a capacidade máxima das 1.200 placas fotovoltaicas. A expectativa é de que as instalações sejam finalizadas até o final deste ano.

Autossuficiente. A previsão da cooperativa é de que os parques solares gerem energia suficiente para atender a 100% do consumo atual, tornando a cooperativa autossuficiente do ponto de vista energético.De acordo com o presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello, um ganho importante será a redução de custos, o que contribui para a competitividade. “Além da sustentabilidade, outros pontos foram avaliados, como as despesas relacionadas ao consumo de energia, que incidem no custo das operações”, explicou Bastianello.

Ações sustentáveis. O superintendente geral da Cooabriel, Carlos Augusto Pandolfi destacou que o investimento vem de encontro à crescente demanda por ações sustentáveis. “Ter um olhar no futuro e investir em ações que tenham um viés sustentável, faz parte do planejamento estratégico da Cooabriel. Temos trabalhado com iniciativas robustas nesse sentido. Além dos investimentos em energia limpa, temos desenvolvido outras ações, como as certificações para cafés sustentáveis, das quais um número cada vez maior de cooperados tem participado”, disse Pandolfi.

Ainda segundo Carlos Augusto, o investimento acontece no mesmo momento em que o projeto de intercooperação com o Sicoob/ES e a plataforma cooperativa Ciclos é implantada, onde prevê a construção de um complexo de geração de energia fotovoltaica, e poderá atender até 300 residências de famílias cooperadas.

4 Pilares. Não bastasse isso, o complexo de armazéns da Cooabriel, localizado em São Gabriel da Palha, obteve este ano a Certificação Smeta. A modalidade na qual a cooperativa obteve certificação é a denominada “4 Pilares”, que avalia o cumprimento de preceitos relacionados a normas trabalhistas, saúde e segurança, ética nos negócios e meio ambiente.

A gerente de exportação e sustentabilidade da Cooabriel, Renata Vaz, explica que essa modalidade de auditoria é direcionada à cadeia de suprimentos e que, pelo fato de ser mundialmente reconhecida, traz inúmeros benefícios.

“Ter uma unidade armazenadora dentro dos padrões aceitos pela Auditoria Smeta significa que estamos cumprindo todos os pré-requisitos de ética comercial, de saúde e segurança, normas laborais e fatores ambientais, que são exatamente os pilares exigidos pelos mercados internacionais. Isso demonstra que a cooperativa tem buscado um processo de melhoria contínua e que o compromisso com o mercado é cada vez maior”, completou Renata.

”A Cooabriel é referência”, diz diretor-executivo do Sistema OCB no ES

Para o diretor-executivo do Sistema da Organização das Cooperativas do Brasil no ES, que também é vice-presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no ES, Carlos André Santos de Oliveira, a história do cooperativismo capixaba se confunde com a história da Cooabriel.

“Considerada a maior cooperativa de café conilon do Brasil, a Cooabriel é referência quando o assunto é produtividade no campo aliada à sustentabilidade e inovação. Como organização estadual, nós do Sistema OCB/ES buscamos incentivar as cooperativas do nosso estado a se profissionalizarem e se modernizarem cada vez mais. A Cooabriel é reconhecida por realizar esse processo de maneira ímpar, uma vez que trabalha fortemente alinhada aos princípios do movimento cooperativista, como o Interesse pela Comunidade, e se mantém sempre atenta às novas exigências do mercado. É por conta dessa forma de atuação que a cooperativa vem construindo uma trajetória de sucesso ao longo dos seus 60 anos”, disse ele.

Carlos frisou o que pensa sobre o cooperativismo como agente de desenvolvimento inclusivo e sustentável. “Quando falamos em inclusão, o cooperativismo se destaca minimamente em duas frentes: por ser aberto à participação de novos cooperados sem que haja qualquer tipo de discriminação e ser, também, uma forma de acesso a oportunidades que, de outras formas, as pessoas não teriam. Afinal, o cooperativismo está em todo lugar e, muitas vezes, está onde nenhuma outra organização está”, complementa.

E todo esse processo ocorre, segundo ele, de forma estruturada, cuidando do presente e construindo o futuro. “Por isso, as cooperativas prezam não somente pela sustentabilidade ambiental, que é fundamental, mas também pela sustentabilidade de negócio, economicamente e socialmente. Sobre esses pilares, ele cresce a cada ano de forma valorosa”, finaliza Carlos.

Maior cooperativa de café conilon do país comemora 60 anos

A ata que constituiu a Cooabriel foi lavrada em 13 de setembro de 1963, com trinta e oito sócios-fundadores. Depois de seis décadas, a pequena mercearia da época hoje ocupa o posto de maior cooperativa de café conilon do país.

Atuando na prestação de serviços para produtores rurais nos estados do Espírito Santo e da Bahia, a cooperativa assumiu um papel de protagonismo no que se refere ao café conilon e busca incentivar a melhoria contínua dos processos produtivos, bem como apoiar os produtores em suas diversas necessidades no cultivo.

“A cooperativa não abraça apenas a causa do seu cooperado. Ela abraça a causa do produtor de conilon”, destacou o presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello.

Atualmente, o quadro social da cooperativa é composto por mais de 7.500 cooperados. Dentre esses está o produtor de Nova Venécia, Jailson Falqueto, cooperado da Cooabriel há mais de 30 anos. Ele conta que na década de 80, seu pai se tornou cooperado e que, ao atingir a maioridade, seguiu os mesmos passos.

“Entrei como cooperado também e construímos a nossa vida em torno dessa caminhada. Sempre com a Cooabriel como uma parceira, sempre do nosso lado”, pontuou ele.