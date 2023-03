Um homem foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (16) às margens da Rodovia Paulo Borges, entre os bairros Lameirão e Nova Guarapari. A vítima de homicídio foi identificado como Joubert Heron Silva Nunes, 36 anos, estava de bicicleta na ciclovia quando foi atingido por vários disparos.

A polícia conseguiu descobrir que Joubert morava há pouco tempo em Guarapari e havia sofrido uma tentativa de homicídio em Cariacica há pouco tempo. Ele tinha passagem por um roubo cometido na cidade de Pancas e cumpriu pena por esse crime. Junto ao corpo de Joubert a perícia encontrou uma arma de fogo.

Disque Denúncia. Devido ao local do crime e horário, a polícia não conseguiu identificar nenhuma testemunha do crime. Qualquer informação que possa ajudar a polícia a chegar aos autores do crime pode ser passada através do Disque Denúncia 181.

*Por João Thomazelli