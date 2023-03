A obra de engordamento da praia de Meaípe, em Guarapari, entra numa nova fase. Nessa semana a draga autotransportadora de arrasto e sucção Ortelius, chega ao Estado para o início do processo de dragagem. O trabalho tem início, nesta quinta-feira (16), e vai acontecer 24h por dia.

A dragagem é um dos processos das Obras de Recuperação da Orla de Meaípe, com investimentos de R$ 67 milhões. A obra é do Governo do Estado, por meio do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), e executada pelo Consórcio Meaípe, vencedor da licitação pública.

Para o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto Coura, a chegada da draga é o diferencial da obra. “O Governo do Estado e a equipe do DER se empenharam muito nesta obra tão importante. A draga vem com toda tecnologia executar o tão esperado engordamento da Praia de Meaípe e a comunidade está ansiosa com as mobilizações”, vibra Maretto.

3 meses de trabalho. Estão previstos aproximadamente 3 meses de trabalhos ininterruptos, em que 1,2 milhão de metros cúbicos de areia serão colocados na orla de Meaípe. A draga Ortelius, tem uma capacidade de 6mil metros cúbicos e pode dragar até uma profundidade máxima de 35 m, sendo uma das mais modernas do mundo.

Mais modernas do mundo. Essa draga, uma das mais novas da frota versátil do Grupo Jan De Nul, empresa que faz parte do Consórcio Meaípe, construída em 2020, tem potência total embarcada de 7.700kW e capacidade nominal de cisterna de 6.000 metros cúbicos, dotada do sofisticado sistema ULev, capaz de filtrar gases exaustores e nanopartículas (99%), garantindo emissões atmosféricas “ultra-reduzidas”, demonstrativo da aptidão do Grupo Jan De Nul em inovar e estabelecer novos patamares no setor marítimo.

1 de 3

“Para o processo de dragagem, uma das pontas da tubulação feita fica em terra e a outra, no mar. A ponta da tubulação que está no mar é acoplada à draga. Por meio da estrutura, a areia que foi buscada pela embarcação na jazida pré-definida em projeto é levada até a orla, no processo de bombeamento”, explica Steven De Baets, Gerente de Obras da Jan De Nul.

50 metros a 80 metros de extensão. Com a execução da obra do engordamento artificial, a previsão é de um alargamento da faixa de praia de 50 metros a 80 metros de extensão entre a atual calçada e o mar. “Essa obra é um ganho para todos aqui de nossa cidade, afinal somos uma vila que vive de turismo”, destaca o presidente da Associação de Moradores e Comerciantes de Meaípe, Vinícius Brina Gramisceli.