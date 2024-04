Na manhã desta segunda-feira (22), um homem morreu após ser atingido por uma pedrada na cabeça durante uma briga com o ex-cunhado em uma praça no bairro Tabuazeiro, em Vitória. Segundo informações do Folha Vitória, a vítima foi identificada como Guilherme Silva Santos, de 43 anos, que trabalhava como motorista de aplicativo.

Ameaças. Segundo relatos da família, o homem não aceitava o término do relacionamento com a ex-namorada. De acordo com informações da Polícia Militar, ao chegarem à cena do crime, encontraram a vítima caída na calçada da praça, com ferimentos graves na cabeça. A ex-namorada da vítima, uma mulher de 33 anos, informou às autoridades que o ex havia ameaçado a vida de sua família hoje pela manhã, antes de tentar agredi-la.

Briga. O confronto se intensificou quando o irmão da mulher interveio para protegê-la. Durante a confusão, o motorista de aplicativo teria dado dois socos no rosto do ex-cunhado. O homem, então, pegou uma pedra e arremessou na cabeça do motorista, que morreu na hora.

Após o ataque, o irmão da moça foi até a Delegacia Regional de Vitória e se entregou. A mulher foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos.

A Polícia Civil informou, por nota, que a ocorrência está sob investigação no plantão vigente da Delegacia Regional de Vitória e que informações sobre os procedimentos a serem adotados serão divulgadas após as oitivas. Enquanto isso, o corpo do homem foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para necropsia, antes de ser liberado para os familiares.