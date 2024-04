A Prefeitura de Piúma lançou o Programa “No Grau”, iniciativa que prevê climatização completa em todas as unidades de ensino de Piúma. Com o objetivo de melhorar o aproveitamento escolar dos estudantes, e também promover melhores condições tanto para os alunos como para os profissionais de ensino da rede municipal, são investimentos na aquisição, instalação e manutenção dos equipamentos, e também na adequação física e elétrica das escolas para recebê-los.

Ao final do programa, todos os mais de 4 mil alunos, além dos 460 professores e demais profissionais de educação serão beneficiados com ambientes totalmente climatizados.

“A educação é importante para toda cidade em qualquer lugar do mundo, e aqui em Piúma de forma especial, porque é uma cidade baseada em conhecimento, inovação e por isso ela tem uma importância prioritária pra nós. Esse projeto já vem transformando a sala de aula, o local onde os profissionais de educação levam conhecimento com qualidade para as crianças e jovens de Piúma”, declarou o prefeito Paulo Cola.

De acordo com a Secretaria de Educação, a mudança está sendo gradativa até que se atinja a todas as unidades da rede municipal. A meta é atingir 100% das escolas, todas as salas de aulas e ambientes como bibliotecas, organização administrativa, sala dos professores, laboratórios, para garantir uma qualidade melhor de aprendizagem para nossos alunos.

Até o final do primeiro semestre de 2024 todas as salas de aulas estarão climatizadas, salvo as que estão com reformas, ampliações em andamento, pois serão executadas nos respectivos contratos.