A Prefeitura de Presidente Kennedy anunciou a abertura de um concurso público para preenchimento de cargos e formação de cadastro de reserva. A seleção tem um total de 39 vagas para diversas oportunidades de nível médio, técnico e superior.

Inscrições. As inscrições para o concurso serão realizadas exclusivamente pela internet, através do endereço https://www.secplan.org.br/, entre os dias 20 de abril e 19 de maio de 2024. As taxas de inscrição variam de R$ 85,00 a R$ 95,00, conforme o cargo pleiteado.

O processo seletivo será dividido em duas etapas. A primeira consistirá em uma prova objetiva, agendada para o dia 16 de junho de 2024. A segunda etapa será uma avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Salários. De acordo com as informações divulgadas no edital, os profissionais selecionados atuarão em jornadas de trabalho que variam de 25 a 40 horas semanais, dependendo do cargo escolhido. A remuneração oferecida pode variar entre R$1.404,33 a R$5.959,54, conforme a função.

Cargos. As oportunidades disponíveis são para os seguintes cargos:

Auditor Fiscal; Fiscal Administrativo de Obras e Posturas; Fiscal de Postura; Orientador Social (Secretaria de Assistência Social); Advogado (Secretaria de Assistência Social); Assistente Social (Secretaria de Assistência Social); Auditor Municipal (Controladoria); Contador; Engenheiro Civil; Estatístico (Secretaria de Assistência Social); Fiscal Ambiental; Fiscal da Receita; Fiscal em Saúde; Pedagogo (Secretaria de Assistência Social); Professor MAMPA Séries Iniciais do Ensino Fundamental – 25 Horas; Professor MAMPA Educação Infantil; Professor MAMPP Pedagogo; Professor MAMPB Artes; Professor MAMPB Ciências; Professor MAMPB Educação Física; Professor MAMPB Geografia; Professor MAMPB Inglês; Professor MAMPB Língua Portuguesa; Professor MAMPB Matemática; Psicólogo (Secretaria de Assistência Social); Sociólogo (Secretaria de Assistência Social); Terapeuta Ocupacional (Secretaria de Assistência Social).

Para mais informações sobre o Concurso Público, os interessados podem acompanhar todos os detalhes no site da Secplan, clicando aqui, ou no site oficial da Prefeitura de Presidente Kennedy, clicando no link.