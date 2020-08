Jorge Luis Almeida, conhecido por moradores da região como Carioca, foi assassinado na porta de casa por um homem que ainda não foi reconhecido. O crime ocorreu no bairro Justiça 2, no município de Anchieta, na noite da última sexta-feira (21).

Jorge estava em casa, quando foi chamado por um homem desconhecido no portão. Ao se aproximar para falar com o suspeito, Jorge foi surpreendido com 6 tiros, sendo três no peito, dois nas costas e um de raspão no braço, morrendo na hora.

De acordo com os dados da polícia, Jorge era envolvido com o tráfico, estava preso, porém saiu da penitenciária há 5 meses. O suspeito de ter atirado continua foragido e quem souber de alguma informação útil pode denunciar no número 181.

Jorge foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelos trâmites necessários.

Ainda na mesma noite, os policiais da 10ª Companhia Independente apreenderam um suspeito de tráfico de drogas, além das próprias drogas e uma quantia em dinheiro.

Os agentes receberam uma denúncia de que um homem estaria traficando na praça do bairro Mãe-Bá, quando chegaram ao local os militares avistaram o homem com atitude suspeita e o abordaram. Junto dele foram encontrados 17 pinos de cocaína, 2 pedras de crack, 9 buchas de maconha, dinheiro e um celular.

O homem foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos e os materiais foram apreendidos.